Трансжири щодня на столі: які популярні продукти найбільше шкодять здоров’ю
В Україні діють обмеження на вміст трансжирів у харчових продуктах, однак фахівці наголошують: навіть за наявності державного контролю українці можуть легко перевищувати безпечну норму через регулярне споживання фастфуду, снеків і магазинних солодощів.
У Держпродспоживслужбі закликають українців уважніше перевіряти склад продуктів та по можливості відмовлятися від їжі з високим вмістом трансжирів.
За словами фахівців, трансжири утворюються під час промислової обробки рослинних олій — зокрема під час гідрогенізації та дезодорації. Такі жири активно використовують у харчовій промисловості, адже вони подовжують термін придатності продуктів, покращують текстуру та смак.
Втім, надмірне споживання трансжирів може мати серйозні наслідки для здоров’я. Медики та фахівці з харчування пов’язують їх із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, ожиріння, цукрового діабету та гормональних порушень. Також трансжири можуть негативно впливати на імунітет, провокувати алергічні реакції та погіршувати репродуктивне здоров’я чоловіків.
У яких продуктах найбільше трансжирів
Найчастіше трансжири містяться у продуктах глибокої переробки та готовій їжі. Зокрема, йдеться про:
- маргарин і спреди;
- торти, тістечка, печиво, вафлі;
- цукерки та вироби зі смаженого тіста;
- фастфуд — картоплю фрі, нагетси, бургери, чебуреки;
- чипси, сухарики та попкорн;
- ковбаси, сосиски, бекон та інше перероблене м’ясо;
- майонези, кетчупи й готові соуси;
- морозиво та молочні десерти;
- плавлені сири;
- заморожені напівфабрикати.
У Держпродспоживслужбі радять особливо уважно читати етикетки готової продукції. Про наявність трансжирів можуть свідчити такі позначення у складі:
- «гідрогенізований жир»;
- «кулінарний жир»;
- «маргарин»;
- «модифікований жир».
Які обмеження діють в Україні
В Україні з жовтня 2021 року діють норми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я №1613. Відповідно до них, вміст трансжирних кислот у харчових продуктах не повинен перевищувати 2 грами на 100 грамів загальної кількості жирів.
Попри це, фахівці наголошують: при регулярному споживанні готових магазинних продуктів безпечну добову норму можна перевищити досить швидко.
Як зменшити споживання трансжирів
Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, експерти радять:
- частіше готувати їжу вдома;
- обирати свіжі та натуральні продукти;
- замінювати майонези та готові соуси рослинними оліями;
- надавати перевагу вареним або приготованим на парі стравам;
- обмежити споживання фастфуду, снеків і напівфабрикатів.
Фахівці нагадують, що збалансоване харчування та уважне ставлення до складу продуктів допомагають знизити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.
