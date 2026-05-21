  1. Суспільство

Трансжири щодня на столі: які популярні продукти найбільше шкодять здоров’ю

07:00, 21 травня 2026
Українцям нагадали, які позначення у складі продуктів можуть свідчити про наявність трансжирів.
В Україні діють обмеження на вміст трансжирів у харчових продуктах, однак фахівці наголошують: навіть за наявності державного контролю українці можуть легко перевищувати безпечну норму через регулярне споживання фастфуду, снеків і магазинних солодощів.

У Держпродспоживслужбі закликають українців уважніше перевіряти склад продуктів та по можливості відмовлятися від їжі з високим вмістом трансжирів.

За словами фахівців, трансжири утворюються під час промислової обробки рослинних олій — зокрема під час гідрогенізації та дезодорації. Такі жири активно використовують у харчовій промисловості, адже вони подовжують термін придатності продуктів, покращують текстуру та смак.

Втім, надмірне споживання трансжирів може мати серйозні наслідки для здоров’я. Медики та фахівці з харчування пов’язують їх із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, ожиріння, цукрового діабету та гормональних порушень. Також трансжири можуть негативно впливати на імунітет, провокувати алергічні реакції та погіршувати репродуктивне здоров’я чоловіків.

У яких продуктах найбільше трансжирів

Найчастіше трансжири містяться у продуктах глибокої переробки та готовій їжі. Зокрема, йдеться про:

  • маргарин і спреди;
  • торти, тістечка, печиво, вафлі;
  • цукерки та вироби зі смаженого тіста;
  • фастфуд — картоплю фрі, нагетси, бургери, чебуреки;
  • чипси, сухарики та попкорн;
  • ковбаси, сосиски, бекон та інше перероблене м’ясо;
  • майонези, кетчупи й готові соуси;
  • морозиво та молочні десерти;
  • плавлені сири;
  • заморожені напівфабрикати.

У Держпродспоживслужбі радять особливо уважно читати етикетки готової продукції. Про наявність трансжирів можуть свідчити такі позначення у складі:

  • «гідрогенізований жир»;
  • «кулінарний жир»;
  • «маргарин»;
  • «модифікований жир».

Які обмеження діють в Україні

В Україні з жовтня 2021 року діють норми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я №1613. Відповідно до них, вміст трансжирних кислот у харчових продуктах не повинен перевищувати 2 грами на 100 грамів загальної кількості жирів.

Попри це, фахівці наголошують: при регулярному споживанні готових магазинних продуктів безпечну добову норму можна перевищити досить швидко.

Як зменшити споживання трансжирів

Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, експерти радять:

  • частіше готувати їжу вдома;
  • обирати свіжі та натуральні продукти;
  • замінювати майонези та готові соуси рослинними оліями;
  • надавати перевагу вареним або приготованим на парі стравам;
  • обмежити споживання фастфуду, снеків і напівфабрикатів.

Фахівці нагадують, що збалансоване харчування та уважне ставлення до складу продуктів допомагають знизити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.

