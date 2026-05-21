В Огайо чоловіка звинувачують у душінні доньки під час сварки через безлад у кімнаті

07:54, 21 травня 2026
Поліція розслідує інцидент у США, під час якого 56-річного чоловіка підозрюють у насильстві над 22-річною донькою через конфлікт у домі.
У штаті Огайо (США) чоловіка звинувачують у тому, що він нібито душив власну доньку під час сварки через безлад у її кімнаті. Про це повідомляє видання People.

За даними видання, 9 травня близько 13:30 офіс шерифа округу отримав виклик про домашнє насильство в будинку в містечку Вена. У звіті зазначається, що постраждала — 22-річна Джеффрі Канцтонетта — повідомила про агресивну поведінку свого 56-річного батька, який нібито штовхав її та дружину в коридорі.

Конфлікт, за інформацією слідства, почався після зауваження батька щодо безладу в кімнаті доньки. У матеріалах справи вказано, що чоловік продовжував наближатися до неї, попри те, що вона неодноразово просила його залишити кімнату.

Дружина чоловіка, Марія Канцтонетта, повідомила, що прокинулася від криків і штовханини в коридорі. За її словами, вона намагалася втрутитися, однак чоловік нібито штовхнув її на підлогу.

Після того як донька зателефонувала до служби 911, чоловік, за даними поліції, схопив її за шию та почав душити. Потерпіла заявила, що він притиснув її до стіни, стиснув горло, через що вона не могла дихати.

Після інциденту чоловік пішов на роботу, де його згодом затримали та доставили до в’язниці. Йому висунули обвинувачення в удушенні та двох епізодах домашнього насильства.

Обвинувачення були офіційно оголошені 11 травня. Після цього чоловіка звільнили під заставу у розмірі 7500 доларів США.

США домашнє насильство

