В Огайо мужчину обвиняют в том, что он задушил дочь во время ссоры из-за беспорядка в комнате

Полиция расследует инцидент в США, в ходе которого 56-летнего мужчину подозревают в насилии над 22-летней дочерью из-за конфликта в доме.

В штате Огайо (США) мужчину обвиняют в том, что он якобы душил собственную дочь во время ссоры из-за беспорядка в ее комнате. Об этом сообщает издание People.

По данным издания, 9 мая около 13:30 офис шерифа округа получил вызов о домашнем насилии в доме в городке Вена. В отчете отмечается, что пострадавшая — 22-летняя Джеффри Канцтонетта — сообщила об агрессивном поведении своего 56-летнего отца, который якобы толкал ее и жену в коридоре.

Конфликт, по информации следствия, начался после замечания отца по поводу беспорядка в комнате дочери. В материалах дела указано, что мужчина продолжал приближаться к ней, несмотря на то, что она неоднократно просила его покинуть комнату.

Жена мужчины, Мария Канцтонетта, сообщила, что проснулась от криков и толкотни в коридоре. По ее словам, она пыталась вмешаться, однако мужчина якобы толкнул ее на пол.

После того как дочь позвонила в службу 911, мужчина, по данным полиции, схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая заявила, что он прижал ее к стене, сжал горло, из-за чего она не могла дышать.

После инцидента мужчина отправился на работу, где его впоследствии задержали и доставили в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в удушении и двух эпизодах домашнего насилия.

Обвинения были официально объявлены 11 мая. После этого мужчину освободили под залог в размере 7500 долларов США.

