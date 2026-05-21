  1. В мире

В Огайо мужчину обвиняют в том, что он задушил дочь во время ссоры из-за беспорядка в комнате

07:54, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция расследует инцидент в США, в ходе которого 56-летнего мужчину подозревают в насилии над 22-летней дочерью из-за конфликта в доме.
В Огайо мужчину обвиняют в том, что он задушил дочь во время ссоры из-за беспорядка в комнате
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Огайо (США) мужчину обвиняют в том, что он якобы душил собственную дочь во время ссоры из-за беспорядка в ее комнате. Об этом сообщает издание People.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным издания, 9 мая около 13:30 офис шерифа округа получил вызов о домашнем насилии в доме в городке Вена. В отчете отмечается, что пострадавшая — 22-летняя Джеффри Канцтонетта — сообщила об агрессивном поведении своего 56-летнего отца, который якобы толкал ее и жену в коридоре.

Конфликт, по информации следствия, начался после замечания отца по поводу беспорядка в комнате дочери. В материалах дела указано, что мужчина продолжал приближаться к ней, несмотря на то, что она неоднократно просила его покинуть комнату.

Жена мужчины, Мария Канцтонетта, сообщила, что проснулась от криков и толкотни в коридоре. По ее словам, она пыталась вмешаться, однако мужчина якобы толкнул ее на пол.

После того как дочь позвонила в службу 911, мужчина, по данным полиции, схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая заявила, что он прижал ее к стене, сжал горло, из-за чего она не могла дышать.

После инцидента мужчина отправился на работу, где его впоследствии задержали и доставили в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в удушении и двух эпизодах домашнего насилия.

Обвинения были официально объявлены 11 мая. После этого мужчину освободили под залог в размере 7500 долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США домашнее насилие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Верховный Суд после решения ЕСПЧ: возвращение кассационной жалобы без полного текста решения нарушило Конвенцию

ВП ВС пришла к выводу, что формальное исчисление срока кассационного обжалования без учета даты изготовления полного текста судебного решения может нарушать гарантированное статьей 6 Конвенции право лица на доступ к суду.

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]