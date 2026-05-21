Верховный Суд после решения ЕСПЧ: возвращение кассационной жалобы без полного текста решения нарушило Конвенцию

ВП ВС пришла к выводу, что формальное исчисление срока кассационного обжалования без учета даты изготовления полного текста судебного решения может нарушать гарантированное статьей 6 Конвенции право лица на доступ к суду.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда по делу № 760/12094/13 от 29 апреля 2026 года пересмотрела судебные решения по исключительным обстоятельствам после принятия Европейским судом по правам человека решения по делу «Соколов и другие против Украины».

Предметом рассмотрения стал вопрос доступа лица к суду кассационной инстанции в случае, когда полный текст решения апелляционного суда был изготовлен позже провозглашения его вступительной и резолютивной частей.

Большая Палата уточнила подход к применению части 2 статьи 426 УПК Украины относительно исчисления сроков кассационного обжалования и подчеркнула необходимость учета реальной возможности стороны сформулировать содержательные доводы кассационной жалобы.

Обстоятельства дела

Приговором районного суда от 9 октября 2015 года женщина была признана виновной в мошенничестве, легализации доходов, полученных преступным путем, а также подделке документов в составе организованной группы. Окончательно ей назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Этим же приговором были осуждены и другие участники производства.

Апелляционный суд 27 декабря 2017 года частично изменил приговор, однако в остальной части оставил его без изменений. После этого осужденная и ее защитник подали кассационные жалобы.

Кассационный уголовный суд вернул жалобы из-за пропуска срока кассационного обжалования. Защита настаивала, что срок следует исчислять с 17 января 2018 года, когда был изготовлен и провозглашен полный текст определения апелляционного суда, поскольку 27 декабря 2017 года были объявлены только вступительная и резолютивная части решения.

Однако КУС отказал в восстановлении срока, указав, что трехмесячный срок кассационного обжалования необходимо исчислять именно с 27 декабря 2017 года. В дальнейшем защита еще дважды обращалась с аналогичными ходатайствами, однако суд каждый раз отказывал в их удовлетворении.

Впоследствии ЕСПЧ по делу «Соколов и другие против Украины» установил нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с необоснованным ограничением доступа заявительницы к суду кассационной инстанции.

Позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что положениями ст. 6 Конвенции каждому гарантируется право на справедливый суд, включающее право на доступ к суду.

Установленное в этом деле нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции заключалось в необоснованном ограничении права заявительницы на доступ к суду кассационной инстанции, которое было обусловлено применением судом кассационной инстанции процессуальных норм относительно сроков кассационного обжалования без учета конкретных обстоятельств дела, что привело к отказу в восстановлении срока и возврату кассационной жалобы заявительницы.

ВП ВС указала, что по нормам части 2 ст. 426 УПК кассационная жалоба на судебные решения может быть подана в течение трех месяцев со дня провозглашения судебного решения судом апелляционной инстанции, а осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии судебного решения.

Вместе с этим Суд подчеркнул, что для обеспечения реализации гарантированного Конвенцией права лица на доступ к правосудию, а также права на обжалование судебного решения, законодатель предусмотрел в части 1 ст. 117 УПК возможность восстановления пропущенного по уважительным причинам процессуального срока.

Хотя часть вторая ст. 426 УПК формально связывает срок с днем провозглашения решения, однако в этом деле 27.12.2017 г. были объявлены только вступительная и резолютивная части определения, тогда как полный текст был изготовлен и провозглашен только 17.01.2018 г.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что без доступа к мотивам судебного решения лицо лишено возможности сформулировать содержательные доводы кассационной жалобы, а следовательно, как следствие, — лишено возможности эффективно реализовать свое право на его обжалование.

Также ВП ВС обратила внимание на фактические обстоятельства подачи кассационной жалобы. В этом деле защитник в интересах осужденной впервые обратился с кассационной жалобой 13 апреля 2018 года, то есть хотя и после истечения трехмесячного срока, исчисленного со дня провозглашения вступительной и резолютивной частей определения апелляционного суда (27.12.2017), однако не позднее трех месяцев со дня составления и провозглашения полного текста судебного решения (17.01.2018).

Принимая во внимание установленное ЕСПЧ нарушение ст. 6 Конвенции, а также специфические обстоятельства этого дела (длительная задержка с изготовлением полного текста определения, сложность дела, большой объем обжалованных судебных решений), Большая Палата считает, что определение суда кассационной инстанции, которым отказано защитнику в восстановлении срока на кассационное обжалование и возвращена кассационная жалоба, подлежит отмене.

Вместе с тем определение суда кассационной инстанции об отказе в восстановлении срока на кассационное обжалование, подлежащее отмене, не является тем судебным решением, которым решается вопрос о законности и обоснованности судебных решений судов предыдущих инстанций по существу.

Принцип restitutio in integrum

Кроме того, Большая Палата отметила, что одним из ключевых аспектов исполнения решений Европейского суда по правам человека является соблюдение принципа restitutio in integrum (восстановление прежнего состояния).

Указанный принцип предусматривает, что государство, допустившее нарушение прав заявителя, должно принять необходимые меры для того, чтобы максимально приблизить положение заявителя к тому состоянию, в котором он находился бы, если бы нарушение Конвенции не было допущено.

В связи с этим Большая Палата пришла к выводу, что восстановление такого положения означает в первую очередь восстановление возможности рассмотрения вопроса об открытии кассационного производства и дальнейшего осуществления кассационного пересмотра компетентным составом суда кассационной инстанции.

Установленное ЕСПЧ нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в этом деле заключалось исключительно в незаконном ограничении доступа к суду кассационной инстанции, а потому вопрос о законности определения апелляционного суда должен быть предметом исследования именно суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы.

Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила заявление защиты, отменила определение Кассационного уголовного суда от 29 мая 2018 года и передала материалы уголовного производства в Кассационный уголовный суд для решения вопроса об открытии кассационного производства.

Сформулированная правовая позиция имеет значение для практики применения статей 117 и 426 УПК Украины. Большая Палата фактически подчеркнула, что право на кассационное обжалование не может быть формальным, а лицо должно иметь реальную возможность ознакомиться с полным текстом судебного решения и подготовить содержательную кассационную жалобу.

«Судебно-юридическая газета» предлагает также ознакомиться с другой позицией ВП ВС о новом судебном рассмотрении как способе реализации restitutio in integrum.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.