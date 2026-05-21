Госуслуги в сервисных центрах МВД можно оформлять через приложение «Е-запись» — как это сделать

Через «Е-запись» пользователи могут планировать визит в сервисные центры, изменять или отменять записи и получать напоминания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получить государственные услуги можно не только через сайт Главного сервисного центра МВД Украины, но и через мобильное приложение «Е-запись». Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение, авторизоваться через ID.GOV.UA и выбрать нужную услугу, сервисный центр МВД, дату и время визита.

Приложение позволяет пользователям управлять своими записями, изменять или отменять визит, получать напоминания о записи, а также планировать посещение без очередей.

В системе ежедневно в 06:00 открывается новая дата для записи — на 21 день вперед.

«Э-запись» — это бесплатный сервис, цель которого — упростить получение административных услуг и сократить время ожидания для граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.