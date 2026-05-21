Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

В Украине предлагают законодательно урегулировать вопрос выплат компенсаций, пенсий и доплат, присужденных лицу по решению суда, но не выплаченных ему при жизни. Речь идет о законопроекте №15032, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты относительно обеспечения сохранения права на такие выплаты за членами семьи умершего и его наследниками.

Необходимость принятия документа авторы законопроекта обосновывают многочисленными случаями, когда граждане через суд добивались перерасчета пенсий или выплаты компенсаций от Пенсионного фонда Украины, однако исполнение судебных решений затягивалось на годы. В результате возникали ситуации, когда человек умирал до фактического получения присужденных средств, а сами суммы не включались в наследство, из-за чего члены семьи не могли их получить.

В то же время в Верховной Раде и Комитете по вопросам бюджета высказали замечания к законопроєкту. Там подчеркнули, что действующее законодательство уже регулирует эти правоотношения, а предложенные изменения могут создать риски для правовой определённости и привести к дополнительной нагрузке на бюджет.

В Верховной Раде отмечают, что статья 1227 Гражданского кодекса Украины предусматривает передачу членам семьи либо включение в состав наследства всех социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни. Эксперты считают, что выплаты, присуждённые судом, уже охватываются понятием «социальные выплаты», поэтому отдельное уточнение является излишним.

Также подчёркивается, что проблема часто заключается не в отсутствии правового механизма, а в процедуре оформления наследства. Для получения таких средств наследникам необходимо обратиться к нотариусу, подать решение суда и оформить процессуальное правопреемство в исполнительном производстве.

Кроме того, эксперты обращают внимание на риски предлагаемых изменений. Новая редакция статьи 1219 ГК Украины может создать впечатление, что наследники приобретают не только право на уже начисленные суммы, но и право на будущие социальные выплаты умершего, что противоречит природе социально-правовых отношений.

Также изменения в статью 1227 ГК Украины и статью 91 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» могут сузить права наследников, поскольку в предложенной редакции выплаты будут осуществляться только в случаях, когда они назначены по решению суда, тогда как действующее законодательство позволяет наследовать все причитающиеся умершему выплаты независимо от наличия судебного решения.

Согласно анализу законопроекта №15032, целесообразность его принятия в предложенной редакции является сомнительной, поскольку вопросы наследования компенсаций и социальных выплат уже надлежащим образом урегулированы действующим законодательством.

В Комитете по вопросам бюджета оценили влияние законопроекта на государственные расходы. В частности, реализация законопроекта окажет влияние на показатели государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда, поскольку потребует дополнительных расходов на осуществление соответствующих выплат наследникам.

Комитет, ссылаясь на статьи 27 и 109 Бюджетного кодекса Украины и статью 93 Регламента Верховной Рады Украины, отметил, что законопроект предусматривает изменения в статьи 1219 и 1227 Гражданского кодекса Украины и статью 91 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». В соответствии с ними суммы компенсаций, выплат и доплат, присуждённых по решению суда и не полученных при жизни, будут передаваться членам семьи либо включаться в состав наследства.

Кроме того, в заключении Министерства финансов Украины отмечается, что реализация положений законопроекта повлияет на показатели государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда Украины, однако определить объём дополнительных расходов невозможно из-за отсутствия исходных данных. Минфин также не поддержал законопроект.

Также к законопроекту не представлено финансово-экономическое обоснование, расчёты и предложения относительно источников покрытия расходов, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса и Регламента Верховной Рады Украины.

По итогам рассмотрения Комитет по вопросам бюджета пришёл к выводу, что законопроект №15032 окажет влияние на показатели бюджета и потребует дополнительных расходов государственного бюджета и Пенсионного фонда Украины. В случае принятия закон должен вводиться в действие с учётом требований Бюджетного кодекса Украины.

Добавим, что законопроект №15032 предлагает внести изменения в действующую редакцию Гражданского кодекса Украины 2003 года, тогда как в проекте нового Гражданского кодекса Украины, принятом в первом чтении, уже заложены аналогичные подходы к регулированию наследственных правоотношений. Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно проекту ГК Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в связи с его смертью. В то же время устанавливаются исключения — права, неразрывно связанные с личностью, в частности личные неимущественные права, право на алименты, пенсию и социальные выплаты.

Также уточняется, что денежные суммы, принадлежавшие наследодателю, но не полученные им при жизни, входят в состав наследства, включая заработную плату, пенсию, социальные выплаты и другие имущественные платежи.

Среди прочего предусмотрено наследование прав на компенсации и возмещение вреда, в том числе морального, если они были присуждены судом при жизни лица, а также переход соответствующих обязанностей в пределах стоимости наследственного имущества.

