Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права). Документ предусматривает масштабную рекодификацию гражданского законодательства: обновление структуры кодекса, систематизацию норм и внедрение новых подходов к регулированию частноправовых отношений.

Одной из ключевых сфер, которых касается обновление, стало наследственное право. В новой редакции нормы о наследовании сосредоточены в Книге седьмой под названием «Наследственное право». Она детализирует, какие именно права и обязанности переходят к наследникам после смерти лица, и уделяет особое внимание вопросам возмещения ущерба, компенсаций и выплат, которые не были получены наследодателем при жизни.

Кроме того, обновлена модель наследования по закону — количество очередей наследников увеличено с пяти до шести.

Принцип правопреемства

Статья 1710 нового кодекса закрепляет базовое правило: в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Таким образом, наследник получает не только имущество, но и связанные с ним обязательства. Статья 1711 определяет исключения, в частности, в наследство не входят права, неразрывно связанные с личностью: личные нематериальные права, право на алименты, пенсию, социальные выплаты, а также право на возмещение ущерба, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья. Это подчёркивает принцип: в наследство переходят только те права, которые имеют имущественный характер или могут быть реализованы после смерти лица. Статья 1719 уточняет, что денежные суммы, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, входят в состав наследства. Речь идёт о заработной плате, пенсии, стипендии, алиментах, пособиях, возмещениях в связи с повреждением здоровья, других социальных выплатах, единовременной денежной помощи и даже праве на репарации.

Компенсации и моральный ущерб

Статья 1722 детализирует наследование прав на возмещение ущерба и компенсаций. К наследникам переходят:

право на возмещение ущерба, причинённого наследодателю;

право на взыскание неустойки, если она присуждена судом при жизни наследодателя;

право на компенсацию морального ущерба, присуждённого судом;

право на другие компенсации, которые наследодатель мог бы получить при жизни.

На практике это может означать, что если суд уже присудил лицу, например, моральный ущерб, но оно не успело получить средства, соответствующую сумму смогут взыскать его наследники.

Наследники отвечают и по долгам

Новая редакция также акцентирует внимание на обратной стороне наследования — переходе обязательств. По статье 1724 к наследникам могут перейти:

обязанность возместить имущественный ущерб, причинённый наследодателем;

обязанность компенсировать моральный ущерб по решению суда;

обязанность уплатить неустойку, присуждённую при жизни наследодателя.

В то же время закон устанавливает предохранитель: наследник отвечает только в пределах стоимости полученного имущества. Кроме того, суд может уменьшить размер неустойки или возмещения, если они непропорциональны стоимости наследства.

Таким образом, если сравнивать новую и действующую редакцию Гражданского кодекса Украины в части наследования права на возмещение ущерба, морального ущерба, уплату неустойки и получение компенсации, существенных изменений в содержании нет. Норма фактически сохранила прежний подход: наследники могут получить присуждённые, но не выплаченные компенсации.

Главное отличие — в терминологии. Вместо понятия «убытки» использовано более широкое понятие «ущерб», а формулировка «возмещение морального ущерба» заменена на «компенсацию морального ущерба». В итоге предлагаемые изменения не только уточняют технические правила наследования, но и формируют более предсказуемую модель перехода имущественных прав, соответствующую современным экономическим и социальным реалиям.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что одним из нововведений проекта Гражданского кодекса Украины является возможность передавать домашних животных по завещанию. Завещатель может указать, кому передать животных, а также определить условия их содержания и ухода.

