Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано проєкт Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). Документ передбачає масштабну рекодифікацію цивільного законодавства: оновлення структури кодексу, систематизацію норм і запровадження нових підходів до регулювання приватноправових відносин.

Однією з ключових сфер, яких торкається оновлення, стало спадкове право. У новій редакції норми про спадкування зосереджені в Книзі сьомій під назвою «Спадкове право». Вона деталізує, які саме права та обов’язки переходять до спадкоємців після смерті особи, та приділяє окрему увагу питанням відшкодування шкоди, компенсацій і виплат, які не були отримані спадкодавцем за життя.

Крім того, оновлено модель спадкування за законом — кількість черг спадкоємців збільшено з п’яти до шести.

Принцип правонаступництва

Стаття 1710 нового кодексу закріплює базове правило: до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися через його смерть. Таким чином, спадкоємець отримує не лише майно, а й пов’язані з ним зобов’язання. Стаття 1711 визначає винятки, зокрема, до спадщини не входять права, нерозривно пов’язані з особою: особисті немайнові права, право на аліменти, пенсію, соціальні виплати, а також право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я. Це підкреслює принцип: у спадщину переходять лише ті права, які мають майновий характер або можуть бути реалізовані після смерті особи. Стаття 1719 уточнює, що грошові суми, які належали спадкодавцеві, але не були ним отримані за життя, входять до складу спадщини. Йдеться про заробітну плату, пенсію, стипендію, аліменти, допомоги, відшкодування у зв’язку з ушкодженням здоров’я, інші соціальні виплати, одноразову грошову допомогу та навіть право на репарації.

Компенсації та моральна шкода

Стаття 1722 деталізує спадкування прав на відшкодування шкоди і компенсацій. До спадкоємців переходять:

право на відшкодування шкоди, завданої спадкодавцеві;

право на стягнення неустойки, якщо її присуджено судом за життя спадкодавця;

право на компенсацію моральної шкоди, присудженої судом;

право на інші компенсації, які спадкодавець міг отримати за життя.

На практиці це може означати, якщо суд уже присудив особі, наприклад, моральну шкоду, але вона не встигла отримати кошти, відповідну суму зможуть стягнути її спадкоємці.

Спадкоємці відповідають і за борги

Нова редакція також акцентує на зворотному боці спадкування — переході обов’язків. За статтею 1724 до спадкоємців можуть перейти:

обов’язок відшкодувати майнову шкоду, завдану спадкодавцем;

обов’язок компенсувати моральну шкоду за рішенням суду;

обов’язок сплатити неустойку, присуджену за життя спадкодавця.

Водночас закон встановлює запобіжник: спадкоємець відповідає лише в межах вартості отриманого майна. Крім того, суд може зменшити розмір неустойки або відшкодування, якщо вони непропорційні вартості спадщини.

Отже якщо порівнювати нову та чинну редакцію Цивільного кодексу України в частині спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди, сплату неустойки, отримання компенсації, суттєвих змін у змісті немає. Норма фактично зберегла попередній підхід: спадкоємці можуть отримати присуджені, але не виплачені компенсації.

Головна відмінність — у термінології. Замість поняття «збитки» використано ширше поняття «шкода», а формулювання «відшкодування моральної шкоди» замінено на «компенсацію моральної шкоди». У підсумку запропоновані зміни не лише уточнюють технічні правила спадкування, а й формують більш передбачувану модель переходу майнових прав, що відповідає сучасним економічним і соціальним реаліям.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що одним із нововведень проєкту Цивільного кодексу України є можливість передавати домашніх тварин за заповітом. Заповідач може вказати, кому передати тварин, а також визначити умови їх утримання та догляду.

