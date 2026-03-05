  1. В Україні

У Києві рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї

21:42, 5 березня 2026
У Оболонському районі столиці рятувальники визволили руку хлопчика з батареї.
У Києві рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї
У четвер,  5 березня, в початковій школі Києва на вулиці Героїв полку «Азов» рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що рука хлопчика 2016 року народження застрягла між секціями батареї опалення в районі ліктьового суглоба і самотужки дитина визволитись не могла.

«Рятувальники підняли батарею, змастили руку «бранця» мильним розчином та обережними рухами вивільнили її з пастки.

Присутність фахівців групи рятувального відділення вгамувала тривогу дитини, тож після визволення хлопчик обійняв своїх рятівників та повернувся до навчального процесу», - заявили у ДСНС.

ДСНС Київ

