У Києві рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї

У Оболонському районі столиці рятувальники визволили руку хлопчика з батареї.

У четвер, 5 березня, в початковій школі Києва на вулиці Героїв полку «Азов» рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що рука хлопчика 2016 року народження застрягла між секціями батареї опалення в районі ліктьового суглоба і самотужки дитина визволитись не могла.

«Рятувальники підняли батарею, змастили руку «бранця» мильним розчином та обережними рухами вивільнили її з пастки.

Присутність фахівців групи рятувального відділення вгамувала тривогу дитини, тож після визволення хлопчик обійняв своїх рятівників та повернувся до навчального процесу», - заявили у ДСНС.

