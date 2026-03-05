Понад 64 тисяч грн за гектар – українська земля за 5 років зросла в ціні на 96%

В Україні з 2021 року понад 330 тисяч угод та 1 млн гектарів проданих ділянок.

З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель у липні 2021 року в Україні укладено понад 330 тисяч угод купівлі-продажу, а загальна площа проданих земель сягнула 1 млн гектарів. Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, цитує пресслужба міністерства.

Стабільне зростання цін і активність регіонів

Попри повномасштабну війну, ринок демонструє стабільний розвиток. Середня ціна одного гектара з моменту запуску ринку зросла на 96% і на початок 2026 року становить понад 64 тис. грн за гектар.

«Ринок земель в Україні – це фактично новий ринок, який працює вже п’ятий рік і більшу частину цього часу в умовах повномасштабної війни. Водночас кількість угод і площа земель в обігу продовжують зростати, а ціна землі стабільно підвищується. Це підтверджує, що ринок розвивається і працює ефективно», – зазначив Денис Башлик.

Лідером за кількістю укладених угод є Сумська область – понад 32 тисячі ділянок. Активні також Полтавська та Чернігівська області, найменше угод – у Волинській, Рівненській та Запорізькій областях.

Наразі в обігу перебуває лише близько 3% від усієї площі сільськогосподарських земель України, що свідчить про поступовий та контрольований розвиток ринку.

Контроль і попит на ринку

Попри побоювання щодо масового продажу землі чи її купівлі іноземцями, ці ризики не реалізувалися. Законодавство забороняє іноземцям купувати сільськогосподарські землі.

Сьогодні на ринку присутні дві основні категорії покупців:

Агровиробники, які купують землю для обробітку;

Інвестори, які розглядають землю як довгостроковий актив і передають її в оренду.

«Попри всі виклики війни, українські аграрії продовжують працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку України і значної частини світу. Українська земля залишається одним із найцінніших ресурсів, а можливості, які сьогодні відкриває ринок землі, роблять її привабливим активом для інвестування», – підсумував Денис Башлик.

