Сили тероборони реформують: бригади посилять дронами, артилерією та ППО

У ЗСУ запроваджують нову структуру бригад ТрО, щоб посилити їхню оборонну спроможність.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про посилення спроможностей Сил територіальної оборони та реформування їхніх підрозділів.

За його словами, реформу військових частин ТрО розпочали близько пів року тому. У межах змін усі бригади переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою.

«Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою», — зазначив Головнокомандувач.

Також до складу бригад вводять підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.

«Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», — наголосив Сирський.

Він уточнив, що військові частини Сил територіальної оборони планується застосовувати насамперед у оборонних операціях.

За словами Головнокомандувача, основною метою змін є підвищення боєздатності підрозділів ТрО та одночасне зменшення бойових втрат.

«Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат», — підкреслив він.

Сирський додав, що системне оновлення структури, посилення озброєння додатковими засобами ураження та покращення логістики є необхідною інвестицією в оборону України в умовах тривалої повномасштабної війни.

