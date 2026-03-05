  1. В Україні

Сили тероборони реформують: бригади посилять дронами, артилерією та ППО

20:53, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ЗСУ запроваджують нову структуру бригад ТрО, щоб посилити їхню оборонну спроможність.
Сили тероборони реформують: бригади посилять дронами, артилерією та ППО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про посилення спроможностей Сил територіальної оборони та реформування їхніх підрозділів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, реформу військових частин ТрО розпочали близько пів року тому. У межах змін усі бригади переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою.

«Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою», — зазначив Головнокомандувач.

Також до складу бригад вводять підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.

«Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», — наголосив Сирський.

Він уточнив, що військові частини Сил територіальної оборони планується застосовувати насамперед у оборонних операціях.

За словами Головнокомандувача, основною метою змін є підвищення боєздатності підрозділів ТрО та одночасне зменшення бойових втрат.

«Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат», — підкреслив він.

Сирський додав, що системне оновлення структури, посилення озброєння додатковими засобами ураження та покращення логістики є необхідною інвестицією в оборону України в умовах тривалої повномасштабної війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Олександр Сирський Сили ТрО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]