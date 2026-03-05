  1. В Украине

Силы территориальной обороны реформируют: бригады усилят дронами, артиллерией и ПВО

20:53, 5 марта 2026
В ВСУ внедряют новую структуру бригад ТрО, чтобы усилить их оборонные возможности.
Силы территориальной обороны реформируют: бригады усилят дронами, артиллерией и ПВО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил об усилении возможностей Сил территориальной обороны и реформировании их подразделений.

По его словам, реформу воинских частей ТрО начали около полугода назад. В рамках изменений все бригады переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей.

«Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей», — отметил Главнокомандующий.

Также в состав бригад вводят подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов.

«Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им успешно вести оборону определенной полосы ответственности», — подчеркнул Сырский.

Он уточнил, что воинские части Сил территориальной обороны планируется применять прежде всего в оборонительных операциях.

По словам Главнокомандующего, основной целью изменений является повышение боеспособности подразделений ТрО и одновременное уменьшение боевых потерь.

«Наша цель — повысить боеспособность Сил территориальной обороны и одновременно уменьшить число потерь», — подчеркнул он.

Сырский добавил, что системное обновление структуры, усиление вооружения дополнительными средствами поражения и улучшение логистики является необходимой инвестицией в оборону Украины в условиях длительной полномасштабной войны.

ВСУ военные Александр Сырский Силы ТрО

