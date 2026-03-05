3 000 долларов за III группу инвалидности: на Львовщине разоблачили медиков

Обе медработницы были задержаны после получения всей суммы неправомерной выгоды.

На Львовщине правоохранители разоблачили медицинских работников лечебно-диагностического центра, которые требовали у мужчины взятку. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в феврале заведующая отделением одного из региональных клинических лечебно-диагностических центров на Львовщине требовала от военнообязанного пациента неправомерную выгоду.

Предварительно установлено, что мужчина обратился к ней, чтобы выяснить детали установления ему группы нетрудоспособности в связи с имеющимися у него заболеваниями.

«Поскольку врач была председательствующей экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО), она заверила пациента, что повлияет на членов комиссии и III группа инвалидности будет ему установлена. Однако за “услуги” необходимо заплатить 3 000 долларов США.

Деньги необходимо было передать через привлеченную врачом медицинскую сестру этого же диагностического центра.

Понимая, что имеет все законные основания для получения заключения о нетрудоспособности, пациент обратился к правоохранителям и далее действовал под их контролем», — заявили в прокуратуре.

Обе медработницы были задержаны после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время врачу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды, а медицинской сестре — в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 5 ст. 27 — ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об отстранении обеих подозреваемых от занимаемых должностей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

