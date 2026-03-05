  1. В Украине

3 000 долларов за III группу инвалидности: на Львовщине разоблачили медиков

21:18, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обе медработницы были задержаны после получения всей суммы неправомерной выгоды.
3 000 долларов за III группу инвалидности: на Львовщине разоблачили медиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине правоохранители разоблачили медицинских работников лечебно-диагностического центра, которые требовали у мужчины взятку. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в феврале заведующая отделением одного из региональных клинических лечебно-диагностических центров на Львовщине требовала от военнообязанного пациента неправомерную выгоду.

Предварительно установлено, что мужчина обратился к ней, чтобы выяснить детали установления ему группы нетрудоспособности в связи с имеющимися у него заболеваниями.

«Поскольку врач была председательствующей экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО), она заверила пациента, что повлияет на членов комиссии и III группа инвалидности будет ему установлена. Однако за “услуги” необходимо заплатить 3 000 долларов США.

Деньги необходимо было передать через привлеченную врачом медицинскую сестру этого же диагностического центра.

Понимая, что имеет все законные основания для получения заключения о нетрудоспособности, пациент обратился к правоохранителям и далее действовал под их контролем», — заявили в прокуратуре.

Обе медработницы были задержаны после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время врачу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды, а медицинской сестре — в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 5 ст. 27 — ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об отстранении обеих подозреваемых от занимаемых должностей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]