Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 марта 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Львовского окружного административного суда Карпьяк Оксаны Орестовны о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Рассмотрение вопроса о вмешательстве в деятельность судьи началось с изложения обстоятельств дела. Речь идет о рассмотрении судьей земельного спора по иску частного предприятия к исполнительному комитету Львовского городского совета и департаменту архитектуры и пространственного развития. 11 декабря 2025 года в суд поступило заявление об отводе Оксаны Карпьяк от представителя частного предприятия, в котором, по мнению судьи, содержалась искаженная и ложная информация о ней и членах ее семьи. Кроме того, приложенная к заявлению информация во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины должна оставаться закрытой.

Так, к заявлению была добавлена копия декларации судьи за 2024 год, запросы о предоставлении информации в отношении судьи и ответы на них, выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке и сведения о праве собственности. Судья считает, что распространение этих данных четко идентифицирует место ее проживания и ее семьи, что представляет угрозу их безопасности.

По оценке судьи, действия представителя истца могут содержать признаки вмешательства в деятельность судьи и попытки оказать влияние на суд любым способом через сбор и распространение личной информации и данных с ограниченным доступом.

На основании запроса Офиса Генерального прокурора сообщение судьи было направлено во Львовскую областную прокуратуру, сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований, в связи с чем досудебное расследование продолжается.

Высший совет правосудия подчеркивает, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию действий, нарушающих конституционный принцип независимости судей, и определять меру ответственности за них. Такую квалификацию осуществляют правоохранительные органы, которые непосредственно реагируют на противоправные действия в отношении судей. В то же время, имеющиеся основания дают Высшему совету правосудия возможность принимать меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, определенных статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

По результатам рассмотрения ВСП принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора с двумя ключевыми пунктами:

Проверить обстоятельства, сообщенные судьей Львовского окружного административного суда Оксаной Карпьяк, на наличие признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 376 Уголовного кодекса Украины.

Предоставить информацию о ходе расследования уголовного производства, внесенного 31 декабря 2025 года в Единый реестр досудебных расследований, по части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины, по фактам, изложенным судьей.

За предложение докладчика проголосовали 13 членов ВСП, против – 2. Решение принято.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.