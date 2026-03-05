  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС пояснил, кто оплачивает судебный сбор по иску уполномоченного лица учредителей должника

14:30, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судебные расходы по результатам рассмотрения иска уполномоченного лица учредителя (участника) должника возлагаются именно на него, а не на лицо, чьи интересы оно представляет — КХС ВС.
ВС пояснил, кто оплачивает судебный сбор по иску уполномоченного лица учредителей должника
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника, в отличие от лица, которое является представителем участника дела в соответствии с предписаниями ст. 58 ХПК Украины, имеет самостоятельный процессуальный статус в деле о банкротстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Поэтому распределение судебных расходов по результатам рассмотрения иска уполномоченного лица учредителя (участника) должника осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 129 ХПК Украины.

Как отметили в Верховном Суде, к такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Детали дела

В этом деле уполномоченное лицо учредителя (участника) должника в рамках дела о банкротстве обратилось в суд с иском о признании требований кредитора погашенными и возмещении превышения стоимости предмета ипотеки над размером обеспеченных ею требований.

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении иска, и постановил взыскать с уполномоченного лица учредителя (участника) должника в доход Государственного бюджета Украины сумму судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Уполномоченное лицо учредителя (участника) должника обжаловало в кассационном порядке постановление апелляционного суда в части взыскания с него судебного сбора, утверждая, что оно действовало не от собственного имени, а как представитель единственного участника и учредителя должника. Поэтому процессуальные последствия относительно уплаты судебного сбора распространяются исключительно на лицо, интересы которого оно представляет.

КХС ВС оставил без изменений постановление апелляционного суда в обжалуемой части, указав следующее.

В ст. 1 КУзПБ определено, что одним из участников дела о банкротстве может быть уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника — лицо, уполномоченное высшим органом управления должника представлять интересы учредителей во время производства по делу о банкротстве с правом совещательного голоса.

Учитывая, что правовое регулирование статуса участников в деле о банкротстве регламентировано как нормами ХПК Украины, так и специальным законом — КУзПБ, содержание правосубъектности и особенности процессуального статуса конкретного участника дела раскрываются путем системного толкования норм этих законодательных актов с учетом определенной стадии процедуры банкротства.

Лицо, которое является представителем участника дела в соответствии с предписаниями ст. 58 ХПК Украины, в отличие от уполномоченного лица учредителей (участников, акционеров) должника, не имеет самостоятельного процессуального статуса в деле о банкротстве.

В этом деле уполномоченное лицо учредителя (участника) должника действует не как физическое лицо и/или адвокат / представитель в интересах учредителя (участника) должника в понимании ст. 58 ХПК Украины, а как самостоятельный субъект производства по делу, участник в деле о банкротстве должника — уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника (абз. 30 ч. 1 ст. 1 КУзПБ), которое выступает в спорных правоотношениях стороной — истцом в споре, который рассматривается по правилам искового производства согласно ст. 7 КУзПБ в рамках дела о банкротстве.

Следовательно, приняв решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы уполномоченного лица учредителя (участника) должника и возложив именно на него расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции правильно распределил судебные расходы.

Постановление КХС ВС от 27 января 2026 года по делу № 911/2794/21 (911/2037/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд долг судебный сбор судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]