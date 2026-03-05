ВС пояснил, кто оплачивает судебный сбор по иску уполномоченного лица учредителей должника

Судебные расходы по результатам рассмотрения иска уполномоченного лица учредителя (участника) должника возлагаются именно на него, а не на лицо, чьи интересы оно представляет — КХС ВС.

Уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника, в отличие от лица, которое является представителем участника дела в соответствии с предписаниями ст. 58 ХПК Украины, имеет самостоятельный процессуальный статус в деле о банкротстве.

Поэтому распределение судебных расходов по результатам рассмотрения иска уполномоченного лица учредителя (участника) должника осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 129 ХПК Украины.

Как отметили в Верховном Суде, к такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Детали дела

В этом деле уполномоченное лицо учредителя (участника) должника в рамках дела о банкротстве обратилось в суд с иском о признании требований кредитора погашенными и возмещении превышения стоимости предмета ипотеки над размером обеспеченных ею требований.

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении иска, и постановил взыскать с уполномоченного лица учредителя (участника) должника в доход Государственного бюджета Украины сумму судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Уполномоченное лицо учредителя (участника) должника обжаловало в кассационном порядке постановление апелляционного суда в части взыскания с него судебного сбора, утверждая, что оно действовало не от собственного имени, а как представитель единственного участника и учредителя должника. Поэтому процессуальные последствия относительно уплаты судебного сбора распространяются исключительно на лицо, интересы которого оно представляет.

КХС ВС оставил без изменений постановление апелляционного суда в обжалуемой части, указав следующее.

В ст. 1 КУзПБ определено, что одним из участников дела о банкротстве может быть уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника — лицо, уполномоченное высшим органом управления должника представлять интересы учредителей во время производства по делу о банкротстве с правом совещательного голоса.

Учитывая, что правовое регулирование статуса участников в деле о банкротстве регламентировано как нормами ХПК Украины, так и специальным законом — КУзПБ, содержание правосубъектности и особенности процессуального статуса конкретного участника дела раскрываются путем системного толкования норм этих законодательных актов с учетом определенной стадии процедуры банкротства.

Лицо, которое является представителем участника дела в соответствии с предписаниями ст. 58 ХПК Украины, в отличие от уполномоченного лица учредителей (участников, акционеров) должника, не имеет самостоятельного процессуального статуса в деле о банкротстве.

В этом деле уполномоченное лицо учредителя (участника) должника действует не как физическое лицо и/или адвокат / представитель в интересах учредителя (участника) должника в понимании ст. 58 ХПК Украины, а как самостоятельный субъект производства по делу, участник в деле о банкротстве должника — уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника (абз. 30 ч. 1 ст. 1 КУзПБ), которое выступает в спорных правоотношениях стороной — истцом в споре, который рассматривается по правилам искового производства согласно ст. 7 КУзПБ в рамках дела о банкротстве.

Следовательно, приняв решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы уполномоченного лица учредителя (участника) должника и возложив именно на него расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции правильно распределил судебные расходы.

Постановление КХС ВС от 27 января 2026 года по делу № 911/2794/21 (911/2037/23).

