ТЦК призвал студента дневной формы обучения с отсрочкой на военную службу – что решил суд

Закарпатский окружной админсуд признал противоправным призыв студента дневной формы обучения во время мобилизации и обязал воинскую часть уволить его со службы.

Закарпатский окружной административный суд решением от 13 февраля 2026 года по делу № 260/8757/25 удовлетворил административный иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части.

Обстоятельства дела

31 августа 2025 года истец был задержан сотрудниками полиции на территории Закарпатской области и доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

1 сентября 2025 года издан приказ № М1345 «О призыве военнообязанных на военную службу во время мобилизации на особый период», которым истец, 2000 года рождения, призван на военную службу во время мобилизации на особый период и отправлен в воинскую часть.

В то же время, согласно выписке из приложения «Резерв+» по состоянию на 1 сентября 2025 года, истец находится на воинском учете в ТЦК, имеет отсрочку от призыва до завершения мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно справке об образовании, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, истец является студентом дневной формы обучения Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии им. Тараса Шевченко, получает степень магистра по специальности «Физическая культура» с 1 сентября 2025 года, дата завершения обучения — 31 декабря 2026 года. Текущее получение образования не нарушает последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании».

Истец просил признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву на военную службу во время мобилизации и отправке в воинскую часть, признать противоправным и отменить приказ № М1345 от 01 сентября 2025 года в части призыва и отправки в воинскую часть, обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы с учетом выводов суда.

Решение суда первой инстанции

Закарпатский окружной административный суд иск удовлетворил.

Признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву истца на военную службу во время мобилизации.

Признал противоправным и отменил приказ № М1345 от 01 сентября 2025 года «О призыве военнообязанных на военную службу во время мобилизации на особый период» в части призыва и отправки в воинскую часть солдата 2000 года рождения.

Обязал воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы указанного военнослужащего с учетом выводов суда.

Суд установил, что на момент вынесения приказа о призыве истец имел действительную отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как студент дневной формы обучения, что подтверждается данными военно учетного документа в электронной форме и справкой из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, как орган ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, был осведомлен о наличии у истца отсрочки, поэтому призыв его на военную службу во время мобилизации признан противоправным.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не будет подана.

Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

