В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Фото: dtkt.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрел три законопроекта, направленные на совершенствование законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и усиление защиты украинских товаропроизводителей, и высказал ряд замечаний к одному из них.

Речь идет о законопроектах №14270 от 2 декабря 2025 года, а также альтернативных проектах №14270-1 и №14270-2 от 17 декабря 2025 года, которые Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел на заседании 2 марта 2026 года.

Как отмечается в заключении Комитета, законопроекты направлены на усиление институциональной способности государства в сфере международной торговли и защиты национального товаропроизводителя.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что соответствующие изменения должны создать современную систему торговой дипломатии, которая позволит Украине эффективно защищать свои экономические интересы, поддерживать производителей на внешних рынках и быстрее адаптироваться к вызовам военного времени.

Замечания к цифровым положениям и механизмам доступа БЭБ к государственным ресурсам

В частности, Министерство цифровой трансформации в своем заключении к законопроекту №14270-1 обратило внимание на положения о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины».

Законопроектом предлагается ввести понятие «единой информационной системы Бюро экономической безопасности Украины», которая определяется как интегрированная модульная информационно-аналитическая система, обеспечивающая автоматизацию деятельности БЭБ в сфере предотвращения, выявления, прекращения и расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.

В то же время в Минцифры подчеркнули, что действующее законодательство уже определяет понятия информационной, информационно-коммуникационной и электронной коммуникационной системы. В связи с этим, по мнению министерства, предложенные нормы требуют согласования с положениями Закона «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» и четкого определения субъектов, ответственных за защиту информации.

Отдельные замечания касаются положений о доступе Бюро экономической безопасности к государственным информационным ресурсам.

Законопроект №14270-1 предусматривает предоставление БЭБ непосредственного, в том числе автоматизированного доступа к информационным и информационно-коммуникационным системам, публичным электронным реестрам, банкам и базам данных, держателями которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также предприятия и организации с долей государственной собственности более 25%.

Также в Комитете отметили, что законодательство о публичных электронных реестрах предусматривает различные формы доступа к реестровой информации — общий доступ, специальный доступ или электронное информационное взаимодействие между реестрами. При этом в законопроекте не определен перечень конкретных государственных электронных ресурсов, к которым должен быть предоставлен доступ.

Законом «О публичных электронных реестрах» определено, что пользование реестровой информацией осуществляется в порядке общего, специального доступа, а также в порядке электронного информационного взаимодействия. Однако ни законопроектом №14270-1, ни действующей редакцией Закона Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» не определен перечень государственных электронных информационных ресурсов и систем, публичных электронных реестров, банков и баз данных, к которым будет предоставляться доступ.

Кроме того, относительно предоставления специального доступа к реестру в законе или ином акте законодательства, согласно которым созданы реестры, должны быть определены соответствующие положения о получении такого доступа.

Таким образом, с целью урегулирования предоставления специального доступа Бюро экономической безопасности Украины в проекте закона следует определить перечень государственных электронных информационных ресурсов и соответствующих систем, реестров, банков и баз данных. Также необходимо предусмотреть внесение изменений в законы, которыми регулируются вопросы создания таких ресурсов и порядок предоставления к ним доступа.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации обратило внимание на вопрос обнародования информации в форме открытых данных. Согласно законодательству, публичная информация должна предоставляться в формате открытых данных, если она не относится к информации с ограниченным доступом. В то же время информация, формируемая в информационных системах БЭБ, может содержать служебные сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельности.

В связи с этим Министерство цифровой трансформации предлагает предусмотреть, что информация из единой информационной системы БЭБ обнародуется в форме открытых данных, за исключением сведений с ограниченным доступом.

Также предлагается уточнить положения Закона «О Бюро экономической безопасности Украины» относительно обнародования отчета о деятельности БЭБ. В частности, предусмотреть, что такой отчет должен размещаться не только на официальном веб-сайте Бюро, но и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

По результатам рассмотрения Комитет по вопросам цифровой трансформации отметил, что законопроект №14270-1 требует доработки с учетом замечаний и предложений Министерства цифровой трансформации.

Свое заключение комитет направил в Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития для учета при дальнейшем рассмотрении законопроектов №14270, №14270-1 и №14270-2.

