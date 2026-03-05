Украина готова делиться опытом перехвата иранских «шахидов», но будет ли отправлять войска, – ответили в ГУР

Вадим Скибицкий заявил, что украинский боевой опыт полезен для партнеров, но участия в миссиях за рубежом не будет.

Фото: detector.media

Украина обладает уникальным боевым опытом в противодействии иранским дронам-камикадзе «Шахед» и готова передавать эти знания международным партнерам для укрепления общей безопасности. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, цитируют в ГУР.

По его словам, Украина предлагает партнерам «интеллектуальный ресурс» — практические уроки, полученные под непрерывным огнем. В то же время украинские войска не будут участвовать в миссиях на Ближнем Востоке.

«Мы не говорим, что собираемся участвовать [в миссиях за рубежом] на практике. Но мы предлагаем общий опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех», — отметил Вадим Скибицкий.

Представитель военной разведки подчеркнул уникальность опыта Украины в перехвате дронов: «У нас есть экспертиза, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают «шахидов», и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату».

Вадим Скибицкий добавил, что эффективная оборона от таких угроз требует комплексного взаимодействия различных средств: от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

«Украинская ПВО опирается на многоуровневую координацию — от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения», — подчеркнул он.

Заместитель начальника ГУР также отметил динамику роста угрозы: если на начальных этапах Россия запускала около 30 дронов в месяц, то сейчас их количество исчисляется сотнями. В июле прошлого года РФ применила рекордные 802 БПЛА за сутки.

