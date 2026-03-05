  1. В Украине

На Майдане иностранец танцевал на Народном мемориале памяти защитников – полиция инициировала запрет въезда

13:36, 5 марта 2026
Полиция составила протокол за мелкое хулиганство и инициировала вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию Украины.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве 40-летний иностранец устроил танцы под музыку на территории «Народного мемориала» на площади Независимости и обнародовал соответствующее видео в социальных сетях. Правоохранители привлекли его к административной ответственности. Об этом сообщила Полиция Киева.

Видео инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. На записи зафиксировано, как мужчина танцует непосредственно на территории мемориала, установленного в честь погибших защитников Украины.

Правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 40-летний иностранец, который несколько лет проживает в Украине. Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Кроме того, полицейские инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию Украины в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

полиция Киев иностранец

