На Киевщине провели спецоперацию по спасению кота: фото

22:18, 3 марта 2026
Котик с утра находился на столбе и не мог слезть.
На Киевщине провели спецоперацию по спасению кота: фото
В городе Яготин Киевской области спасатели провели операцию по спасению кота, который залез на деревянный столб с фонарем, а вот самостоятельно спуститься уже не смог.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение о хвостатом поступило 2 марта в 17:47 в Службу спасения Бориспольского района. Котик с утра находился на столбе на улице Ивана Сирко и не мог слезть.

На место происшествия выехали спасатели, которые совместно с бригадой электриков с помощью выдвижной лестницы сняли кота и передали его хозяйке.

К счастью, пушистый «верхолаз» не пострадал.

ГСЧС Киевская область животные

