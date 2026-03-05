В Польше прекратил действовать спецзакон, гарантировавший украинцам упрощенный доступ к рынку труда, соцвыплатам и образованию

Правительство переходит к единой системе поддержки для всех иностранцев с временной защитой.

С сегодняшнего дня, 5 марта, в Польше прекращает действовать специальный закон, который гарантировал гражданам Украины упрощенный доступ к рынку труда, социальным выплатам и образованию. 20 января 2026 года Совет Министров принял законопроект о прекращении действия положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и внесении изменений в другие законы. Новые нормы вступают в силу 5 марта 2026 года. Об этом сообщает Portal Gov.pl.

Спецзакон, принятый в марте 2022 года после начала полномасштабной агрессии России, стал ответом на массовый приток беженцев. Почти через четыре года, по оценке польских властей, ситуация стабилизировалась: большинство взрослых украинцев работают, а дети учатся в школах. В соответствии с рекомендациями ЕС Польша переходит к системным решениям с равными правами для всех иностранцев и уменьшением нагрузки на бюджет.

Единая система временной защиты

Новый закон вводит согласованную систему поддержки для всех иностранцев с временной защитой — независимо от гражданства — в сферах социальных выплат, трудоустройства и здравоохранения.

Лица, прибывающие в Польшу, смогут воспользоваться временной защитой только при условии подачи заявления на номер PESEL со статусом UKR в течение 30 дней с момента въезда. Нарушение этого срока будет означать утрату права на защиту.

Украинцы, которые уже имеют PESEL UKR, автоматически станут участниками новой системы после 4 марта 2026 года. Те же, кто получил номер на основании декларации, должны подтвердить личность в муниципалитете с помощью действительного проездного документа, иначе потеряют защиту после 31 августа 2026 года.

Закон сохраняет ключевые инструменты: PESEL UKR как подтверждение легального пребывания, электронный документ Diia.pl, доступ к приложению mObywatel, а также упрощенные правила трудоустройства и ведения бизнеса.

Новые правила в сфере медицины и социальной помощи

Предусмотрен постепенный переход системы здравоохранения к принципам, действующим для граждан Польши — с уплатой страховых взносов. Исключения сохранены для детей, беременных женщин, пострадавших от насилия, раненых военных и в случаях чрезвычайных ситуаций.

Доступ к бесплатной медицине для незастрахованных лиц будет ограничен по аналогии с правилами для незастрахованных граждан Польши.

Социальная помощь будет предоставляться по правилам, которые применяются к иностранцам с гуманитарным статусом или разрешением на толерантное пребывание — это право на жилье, питание, необходимую одежду и целевую поддержку.

Переходные положения предусматривают завершение выплат семейных пособий, расчеты с органами местного самоуправления и урегулирование Фонда помощи, а также сохранение приобретенных образовательных и профессиональных прав.

Образование и центры размещения

Дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы и упрощенный найм учителей и межкультурных ассистентов будут действовать до окончания 2025/2026 учебного года. После этого образование полностью перейдет на общие правила.

Лица, которые потеряют право на помощь — в частности дети старше одного года, одинокие опекуны трех и более детей, временные опекуны и взрослые ученики — смогут проживать в центрах коллективного размещения до 30 июня 2026 года.

Вводится новая система проживания:

краткосрочное кризисное — до 60 дней (не более 12 месяцев с начала войны);

долгосрочное — только для уязвимых категорий (пожилые люди, лица с инвалидностью, беременные женщины, родители детей до 12 месяцев, патронатные учреждения, больные после госпитализации) под надзором Министра социального обеспечения.

Также предусмотрено ведение реестра въездов и выездов Пограничной службой. Польские власти заявляют, что новая модель позволит сохранить поддержку пострадавших от войны, одновременно обеспечив рациональное использование государственных средств и одинаковые правила для всех иностранцев.

