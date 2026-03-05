У Польщі припинив діяти спецзакон, що гарантував українцям спрощений доступ до ринку праці, соцвиплат та освіти

Уряд переходить до єдиної системи підтримки для всіх іноземців із тимчасовим захистом.

Відсьогодні, 5 березня, в Польщі припиняє діяти спеціальний закон, який гарантував громадянам України спрощений доступ до ринку праці, соціальних виплат та освіти. 20 січня 2026 року Рада Міністрів ухвалила законопроєкт про припинення дії положень закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та внесення змін до інших законів. Нові норми набувають чинності 5 березня 2026 року. Про це повідомляє Portal Gov.pl.

Спецзакон, ухвалений у березні 2022 року після початку повномасштабної агресії Росії, став відповіддю на масовий наплив біженців. Майже через чотири роки, за оцінкою польської влади, ситуація стабілізувалася: більшість дорослих українців працюють, а діти навчаються у школах. Відповідно до рекомендацій ЄС Польща переходить до системних рішень із рівними правами для всіх іноземців та зменшенням навантаження на бюджет.

Єдина система тимчасового захисту

Новий закон запроваджує узгоджену систему підтримки для всіх іноземців із тимчасовим захистом — незалежно від громадянства — у сферах соціальних виплат, працевлаштування та охорони здоров’я.

Особи, які прибувають до Польщі, зможуть скористатися тимчасовим захистом лише за умови подання заяви на номер PESEL зі статусом UKR протягом 30 днів з моменту в’їзду. Порушення цього терміну означатиме втрату права на захист.

Українці, які вже мають PESEL UKR, автоматично стануть учасниками нової системи після 4 березня 2026 року. Ті ж, хто отримав номер на підставі декларації, повинні підтвердити особу в муніципалітеті за допомогою дійсного проїзного документа, інакше втратять захист після 31 серпня 2026 року.

Закон зберігає ключові інструменти: PESEL UKR як підтвердження легального перебування, електронний документ Diia.pl, доступ до застосунку mObywatel, а також спрощені правила працевлаштування і ведення бізнесу.

Нові правила у сфері медицини та соціальної допомоги

Передбачено поступовий перехід системи охорони здоров’я до принципів, що діють для громадян Польщі — зі сплатою страхових внесків. Винятки збережено для дітей, вагітних жінок, постраждалих від насильства, поранених військових та у випадках надзвичайних ситуацій.

Доступ до безкоштовної медицини для незастрахованих осіб буде обмежений за аналогією з правилами для незастрахованих громадян Польщі.

Соціальна допомога надаватиметься за правилами, які застосовуються до іноземців із гуманітарним статусом або дозволом на толерантне перебування — це право на житло, харчування, необхідний одяг та цільову підтримку.

Перехідні положення передбачають завершення виплат сімейних допомог, розрахунки з органами місцевого самоврядування та врегулювання Фонду допомоги, а також збереження набутих освітніх і професійних прав.

Освіта та центри розміщення

Додаткові уроки польської мови, підготовчі класи та спрощений найм учителів і міжкультурних асистентів діятимуть до завершення 2025/2026 навчального року. Після цього освіта повністю перейде на загальні правила.

Особи, які втратять право на допомогу — зокрема діти старші одного року, самотні опікуни трьох і більше дітей, тимчасові опікуни та дорослі учні — зможуть проживати у центрах колективного розміщення до 30 червня 2026 року.

Запроваджується нова система проживання:

короткострокове кризове — до 60 днів (не більше 12 місяців із початку війни);

довгострокове — лише для вразливих категорій (літні люди, особи з інвалідністю, вагітні жінки, батьки дітей до 12 місяців, патронатні установи, хворі після госпіталізації) під наглядом Міністра соціального забезпечення.

Також передбачено ведення реєстру в’їздів і виїздів Прикордонною службою. Польська влада заявляє, що нова модель дозволить зберегти підтримку постраждалих від війни, одночасно забезпечивши раціональне використання державних коштів та однакові правила для всіх іноземців.

