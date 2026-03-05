Пенсіонерам додадуть 20% до пенсії: хто потрапив до списку

Деякі пенсіонери у 2026 році зможуть отримувати доплату у розмірі 20%.

Жителі гірських територій отримають додаткові надбавки до пенсій та окремих соціальних виплат. З 25 лютого почала діяти нова постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2026 року №225, яка регулює порядок надання доплат у 2026 році для людей, що проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах.

Згідно з документом, право на надбавку тепер мають і внутрішньо переміщені особи, які переїхали до таких територій. Розмір доплати становить 20% і вона нараховується до певних видів пенсій та соціальної допомоги.

Підвищення застосовується до таких соціальних виплат:

1. Пенсія

2. Державна допомога сім’ям з дітьми:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомогу при народженні дитини;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини;

допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

3. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

4. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

5. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

6. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

7. Стипендії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Як оформити доплати

Для оформлення доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Про це пише "На пенсії".

Зробити це можна, якщо ви:

фактично прожили не менше як 6 місяців поспіль або працювали в гірському населеному пункті;

не перебуваєте за кордоном;

не сплачуєте ЄСВ в іншому населеному пункті (крім випадку фактичного проживання у гірському).

В яких випадках доплату можуть скасувати

Гірську доплату можуть скасувати, якщо особа:

понад 6 місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті;

перебувала за кордоном понад 60 днів підряд (за останні три місяці), без документально підтверджених поважних причин (наприклад, лікування, навчання, відрядження, супровід дитини, реабілітація тощо);

отримує пенсію або державну допомогу в іншому населеному пункті, крім населеного пункту, якому надано статус гірського;

сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті.

