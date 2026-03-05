  1. В Україні

Укрзалізниця попередила про зміну руху поїздів 5 березня

09:06, 5 березня 2026
5 березня у Дніпропетровській області частина приміських поїздів курсуватиме за скороченими маршрутами.
В Укрзалізниці повідомили про тимчасові зміни в русі приміських поїздів у Дніпропетровській області 5 березня.

Зазначається, що коригування розкладу пов’язані з наслідками військової агресії Росії. Через безпекову ситуацію деякі рейси цього дня курсуватимуть за скороченими маршрутами.

Тимчасові обмеження у русі поїздів

У четвер, 5 березня, на території Дніпропетровської області запроваджено зміни у приміському залізничному сполученні. Частина електричок не зможе пройти повний маршрут і прямуватиме лише до окремих станцій.

Зокрема, приміський поїзд №6005 тимчасово курсуватиме за маршрутом Дніпро-Головний — Верхньодніпровськ. У звичайному режимі цей рейс прямує до станції П’ятихатки-Стикові, однак через поточні обставини його маршрут скорочено.

Крім того, зміни торкнулися і зворотного рейсу. Поїзд №6010 5 березня прямуватиме за маршрутом Верхньодніпровськ — Дніпро-Головний замість стандартного напрямку П’ятихатки — Дніпро-Головний.

Пасажирам радять враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Укрзалізниця

