В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2026: подати заявку можна до 2 квітня

Понад 300 тисяч учасників очікують на НМТ-2026.

В Україні 5 березня розпочалася реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме до 2 квітня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Судово-юридична газета» публікувала покрокову інструкцію, як зареєструватися для участі в НМТ-2026.

Бабак наголосив, що подати заявку можна через офіційний сайт Український центр оцінювання якості освіти. Він нагадав, що основна сесія НМТ відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова — з 17 до 24 липня.

Зазначається, що у 2026 році тестування проходитиме за моделлю минулого року — в один день. Такий формат, за словами Бабака, підтримала Верховна Рада, ухваливши в цілому законопроєкт №13650.

Також, за словами голови профільного комітету, як і всі роки повномасштабного вторгнення, ключовими залишаються питання безпеки та рівного доступу до тестування, зокрема для вступників, які перебувають за кордоном.

Бабак повідомив, що минулого року на НМТ зареєструвалися понад 312 тисяч учасників, з яких понад 20 тисяч складали тестування за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах. Такі центри працювали більш ніж у 30 країнах світу. Цьогоріч очікується приблизно така ж кількість учасників.

Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть:

українську мову,

математику,

історію України,

а також один предмет на вибір — іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Крім того, за словами Бабака, результати НМТ, отримані починаючи з 2023 року, залишаються чинними і можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Він нагадав, що минулого року разом з абітурієнтами також розвінчували поширені міфи про НМТ. Серед них:

що тест з англійської нібито «несправедливий» і його не можуть скласти навіть носії мови;

що інтерес до навчання в Україні падає, а більшість випускників прагне вступати за кордон;

що прифронтові регіони складають НМТ значно гірше за «безпечні».

Сергій Бабак повідомив, що цього року команда Українського центру оцінювання якості освіти працювала над тим, щоб ще більше підвищити прозорість і зрозумілість процедури тестування, адже найкращою відповіддю на будь-які припущення є високі результати вступників.

У підсумку він додав, що за перші п’ять хвилин після відкриття реєстрації вступники створили понад 100 особистих кабінетів.

