Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до апеляційних судів. Члени ВРП одноголосно ухвалили рішення про внесення подань щодо трьох кандидатів, які пройшли необхідні перевірки та відповідають вимогам законодавства, зокрема :

Сінєльніка Руслана Васильовича – на посаду судді Запорізького апеляційного суду. Серебрянікова Віктора Євгеновича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду. Клименко Лідії Володимирівни – на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

У розгляді питання щодо внесення подання Президенту України про призначення Киричка Станіслава Анатолійовича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду Вищою радою правосуддя прийнято рішення оголосити перерву.

