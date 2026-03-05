  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

11:24, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.
Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до апеляційних судів. Члени ВРП одноголосно ухвалили рішення про внесення подань щодо трьох кандидатів, які пройшли необхідні перевірки та відповідають вимогам законодавства, зокрема :

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

  1. Сінєльніка Руслана Васильовича – на посаду судді Запорізького апеляційного суду.
  2. Серебрянікова Віктора Євгеновича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.
  3. Клименко Лідії Володимирівни – на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

У розгляді питання щодо внесення подання Президенту України про призначення Киричка Станіслава Анатолійовича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду Вищою радою правосуддя прийнято рішення оголосити перерву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд суддя президент апеляційні суди ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Функціональний імунітет не захищає від відповідальності за воєнні злочини: ККС підтвердив вирок депутату РФ

ККС відмовив у відкритті провадження за скаргою захисту депутата РФ, засудженого в Україні за посягання на територіальну цілісність держави.

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Убив ключем матір і сина: що вирішив Верховний Суд у справі, яка шокувала Донеччину

Касаційна інстанція оцінила доводи засудженого та перевірила законність довічного покарання за подвійне вбивство.

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]