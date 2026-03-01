Іранська балістична ракета вдарила в укриття біля Єрусалима – щонайменше 9 загиблих та десятки поранених

Удар по житловому кварталу назвали найсмертоноснішим в Ізраїлі за час нинішнього конфлікту з Іраном.

У місті Бейт-Шемеш поблизу Єрусалима дев’ятеро людей загинули внаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети в житловий квартал. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ракета влучила у житловий район, зруйнувавши синагогу та завдавши значних пошкоджень громадському бомбосховищу й навколишнім будинкам. За даними служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, вісім людей загинули на місці, ще 28 постраждалих доправили до лікарень, двоє з них перебувають у важкому стані. Згодом підтвердили смерть дев’ятої жертви.

Єрусалимський медичний центр Шаарей Цедек повідомив, що лікує шістьох поранених, серед них чотирирічного хлопчика у стані середньої тяжкості. Частину постраждалих евакуювали до центру невідкладної допомоги «Терем» у Бейт-Шемеші та до університетських лікарень «Хадасса» на горі Скопус і в Ейн-Кермі.

Військові направили на місце пошуково-рятувальні підрозділи, медиків і гелікоптер для евакуації поранених. Момент удару зафіксували на відео близько 14:00 після того, як по всій країні пролунали сирени.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські ВПС розслідують невдалу спробу перехоплення ракети. Командування тилу також перевіряє обставини удару, зокрема стан укриття. За даними військових, система раннього попередження спрацювала належним чином і була активована до оголошення повітряної тривоги в місті.

Заступник начальника поліції округу Єрусалим Авшалом Пелед заявив, що більшість загиблих перебували у громадському укритті. За його словами, ймовірно, стався прямий удар по сховищу. Він зазначив, що хоча укриття не завжди здатні витримати пряме влучання балістичної ракети, у більшості випадків вони забезпечують захист.

Удар по Бейт-Шемешу став найсмертоноснішим в Ізраїлі під час нинішнього конфлікту з Іраном. Під час 12-денної війни з Іраном у червні 2025 року також загинули дев’ятеро людей — тоді ракета влучила в житловий будинок у Бат-Ямі.

