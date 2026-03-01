  1. У світі

Ціна Bitcoin злетіла до $68 196 на тлі геополітичних новин з Ірану

18:25, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Геополітична напруга на Близькому Сході вплинула на крипторинок.
Ціна Bitcoin злетіла до $68 196 на тлі геополітичних новин з Ірану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початку торгів у Азії в неділю Bitcoin та інші криптовалюти показали різке відновлення після повідомлень про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час військової кампанії США та Ізраїлю. Ціна Bitcoin піднялася до $68 196, відновлюючи втрати вихідних. Про це повідомляє Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спочатку влада Тегерана заперечувала загибель аятолли, але пізніше державні ЗМІ підтвердили смерть лідера, що спричинило шокову реакцію на світових фінансових ринках. Bitcoin відомий своєю чутливістю до геополітичних подій, з різкими падіннями на новинах, після яких ринок поступово відновлює стабільність. Після падіння до $63 000 цифровий актив отримав приплив капіталу, коли паніка почала вщухати.

Експерти відзначають, що відновлення Bitcoin відображає зростаючий оптимізм серед трейдерів щодо того, що найгірші наслідки ескалації можуть залишитися позаду. Водночас заклики президента США Дональда Трампа до населення Ірану свідчать про можливі зміни політичного режиму, що робить найближчі дні на ринку періодом очікування для інвесторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта Іран ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи не переглядали з 1996 року — уряд готує жорсткі зміни до КУпАП

Кабмін пропонує збільшити строки притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Нові вироки ВС щодо мобілізації, ВЛК та корупції в ЗСУ: дайджест військового права

Прокуратура викриває нові схеми ухилення від призову, а Верховний Суд демонструє дедалі суворішу позицію: релігійні переконання, чи формальне каяття більше не є автоматичними підставами для пом’якшення покарання.

У проєкті нового ЦК можуть повернути заборону на розлучення під час вагітності

У новій редакції Цивільного кодексу України можуть відновити норму, яка встановлює обмеження на розірвання шлюбу у період вагітності.

Межа між умисним вбивством та залишенням у небезпеці: позиція ВС

Як Верховний Суд визначає критерії відмежування умисного вбивства від залишення в небезпеці.

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]