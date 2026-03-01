Ціна Bitcoin злетіла до $68 196 на тлі геополітичних новин з Ірану

Геополітична напруга на Близькому Сході вплинула на крипторинок.

На початку торгів у Азії в неділю Bitcoin та інші криптовалюти показали різке відновлення після повідомлень про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час військової кампанії США та Ізраїлю. Ціна Bitcoin піднялася до $68 196, відновлюючи втрати вихідних. Про це повідомляє Bloomberg.

Спочатку влада Тегерана заперечувала загибель аятолли, але пізніше державні ЗМІ підтвердили смерть лідера, що спричинило шокову реакцію на світових фінансових ринках. Bitcoin відомий своєю чутливістю до геополітичних подій, з різкими падіннями на новинах, після яких ринок поступово відновлює стабільність. Після падіння до $63 000 цифровий актив отримав приплив капіталу, коли паніка почала вщухати.

Експерти відзначають, що відновлення Bitcoin відображає зростаючий оптимізм серед трейдерів щодо того, що найгірші наслідки ескалації можуть залишитися позаду. Водночас заклики президента США Дональда Трампа до населення Ірану свідчать про можливі зміни політичного режиму, що робить найближчі дні на ринку періодом очікування для інвесторів.

