Росія програла «битву за зиму» – Тарас Чмут про ситуацію на фронті

16:01, 1 березня 2026
Тарас Чмут заявив, що Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати.
Голова благодійного фонду Повернись живим та член наглядової ради Агенція оборонних закупівель Тарас Чмут заявив, що на фронті українські сили вперше за тривалий час почали звільняти більше територій, ніж втрачати.

«Росія програла «битву за зиму». А ми виграли. Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу. На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати», — написав він у соціальній мережі X.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

