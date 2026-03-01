Росія програла «битву за зиму» – Тарас Чмут про ситуацію на фронті

Тарас Чмут заявив, що Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова благодійного фонду Повернись живим та член наглядової ради Агенція оборонних закупівель Тарас Чмут заявив, що на фронті українські сили вперше за тривалий час почали звільняти більше територій, ніж втрачати.

«Росія програла «битву за зиму». А ми виграли. Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу. На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати», — написав він у соціальній мережі X.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.