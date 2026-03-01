  1. В Україні

На Львівщині затримали чоловіка, який ошукав родину зниклого військовослужбовця на понад 2 млн

13:55, 1 березня 2026
Схема полягала в систематичному отриманні коштів під приводом «пошукових заходів».
На Львівщині правоохоронці викрили 62-річного місцевого мешканця, який ошукав родичів безвісти зниклого військовослужбовця на понад 2 млн гривень. Про це повідомила Кіберполіція.

Правоохоронці встановили, що зловмисник володів інформацією про зникнення військового та, розуміючи відчай родини, вирішив нажитися на їхньому горі. Він увів в оману брата воїна, переконавши, що нібито має зв’язки в Росії та серед військових РФ і може організувати його розшук.

Схема полягала в систематичному отриманні коштів під приводом «пошукових заходів». Чоловік вигадував історії про поїздки до окупантів, на які начебто потрібні були тисячі доларів, повідомляв про «самостійні пошуки» тіла на бойових позиціях та нібито встановлення місцеперебування захисника серед полонених.

Загальна сума, яку фігурант видурив у родини, перевищує 2 млн гривень. Насправді ж отримані кошти він витрачав на погашення власних боргів, навіть не залишаючи межі свого населеного пункту.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 На час досудового розслідування підозрюваний перебуває під вартою.

