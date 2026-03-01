Нацкомісія представить концепцію нового закону про інфраструктуру фінансових ринків

Концепція пропонує єдину законодавчу рамку для діяльності центрального депозитарію, центрального контрагента, систем розрахунків і фінансового забезпечення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що розробила концепцію нового проєкту Закону України «Про інфраструктуру фінансових ринків».

Зазначається, що концепція пропонує єдину законодавчу рамку для діяльності центрального депозитарію, центрального контрагента, систем розрахунків і фінансового забезпечення. Також передбачено інтеграцію положень щодо пілотного режиму використання технології розподіленого реєстру (DLT).

Метою законопроєкту є підвищення стабільності і надійності інфраструктури ринків капіталу та наближення регулювання до стандартів ЄС.

У Комісії додали, що найближчим часом концепцію буде винесено на публічне обговорення із залученням професійної спільноти.

