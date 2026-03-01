На Львівщині затримали депутата, який хотів заробити на ухилянтській схемі

Посадовець медзакладу обіцяв «допомогти» працевлаштувати призовника водієм карети швидкої допомоги.

Служба безпеки та Національна поліція затримали «на гарячому» депутата - директора однієї з лікарень в регіоні, який намагався нажитися на схемі уникнення призову за мобілізацією. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

За матеріалами справи, посадовець медзакладу обіцяв «допомогти» працевлаштувати призовника водієм карети швидкої допомоги.

Зокрема, фігурант гарантував, що така «посада» дасть можливість військовозобов’язаному отримати бронювання від мобілізації до лав Сил оборони України.

Вартість «послуг» становила 3 тисячі доларів США.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його «на гарячому» після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Посадовцю вже повідомлено про підозру. Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до вказаної протиправної схеми.

