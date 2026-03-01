Михайло Федоров розкрив, як планують вирішувати проблеми СЗЧ і мобілізації

За словами Михайла Федорова, один із варіантів розв'язання нинішніх проблем полягає у більшому залученні іноземних громадян до війська.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що вже напрацьовано комплексний план щодо розв'язання проблем з самовільним залишенням частин (СЗЧ) військовослужбовцями і мобілізацією. Про це він розповів на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу у Києві.

У очільника оборонного відомства України запитали, чи бачить він можливість, аби міжнародні партнери якимсь чином допомогли Україні з вирішенням проблеми мобілізації, оскільки у РФ більше людей.

«Ви знаєте, що вже багато іноземців на сьогоднішній момент присутні на стороні нашої країни, і воюють. Я відповім коротко, що наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією - він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців і вони також могли виконувати військові задачі в нашій країні», - наголосив Федоров.

Також у міністра оборони України запитали, як виглядає цей комплексний план з огляду на проблеми з мобілізацією та випадками самовільного залишення частин військовослужбовцями.

За словами Федорова, було проведено сотні зустрічей, різних брифінгів, інтерв'ю з експертами, військовими для того, щоб, по суті, проаналізувати ефективність і «випробувати на міцність» цей план (здійснити crash test). У тому числі, він здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з близько десятьма командирами корпусів, бригад і відвідав різні угруповання. Під час цих зустрічей міністр задавав багато питань щодо бачення як треба вирішувати це питання і які є відповідні пропозиції.

«Наша задача - отримувати від військових (хто працює з СЗЧ, де відбувається СЗЧ, хто повертається з СЗЧ, хто працює з мобілізованими), щоб зрозуміти зворотній зв'язок. І зараз ми активно рухаємося по кожному з проєктів», - додав Федоров.

Посадовець додав, що в найближчий час поступово публічно будуть озвучуватися ініціативи.

«В нас є логіка запуску цих ініціатив, тому що комплексна проблема. За чотири роки повномасштабної війни накопичилася велика кількість питань, які потрібно дуже правильно розв'язати, щоб не підірвати обороноздатність нашої країни і щоб ми отримали від цього тільки результат», - повідомив міністр.

Водночас, у цей комплексний план ще вносяться певні зміни.

«І в найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем, які довго не довго не вирішувалися, але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні», - резюмував Федоров.

