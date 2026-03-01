  1. В Україні

Михайло Федоров розкрив, як планують вирішувати проблеми СЗЧ і мобілізації

09:25, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Михайла Федорова, один із варіантів розв'язання нинішніх проблем полягає у більшому залученні іноземних громадян до війська.
Михайло Федоров розкрив, як планують вирішувати проблеми СЗЧ і мобілізації
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що вже напрацьовано комплексний план щодо розв'язання проблем з самовільним залишенням частин (СЗЧ) військовослужбовцями і мобілізацією. Про це він розповів на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу у Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У очільника оборонного відомства України запитали, чи бачить він можливість, аби міжнародні партнери якимсь чином допомогли Україні з вирішенням проблеми мобілізації, оскільки у РФ більше людей.

«Ви знаєте, що вже багато іноземців на сьогоднішній момент присутні на стороні нашої країни, і воюють. Я відповім коротко, що наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією - він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців і вони також могли виконувати військові задачі в нашій країні», - наголосив Федоров.

Також у міністра оборони України запитали, як виглядає цей комплексний план з огляду на проблеми з мобілізацією та випадками самовільного залишення частин військовослужбовцями.

За словами Федорова, було проведено сотні зустрічей, різних брифінгів, інтерв'ю з експертами, військовими для того, щоб, по суті, проаналізувати ефективність і «випробувати на міцність» цей план (здійснити crash test). У тому числі, він здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з близько десятьма командирами корпусів, бригад і відвідав різні угруповання. Під час цих зустрічей міністр задавав багато питань щодо бачення як треба вирішувати це питання і які є відповідні пропозиції.

«Наша задача - отримувати від військових (хто працює з СЗЧ, де відбувається СЗЧ, хто повертається з СЗЧ, хто працює з мобілізованими), щоб зрозуміти зворотній зв'язок. І зараз ми активно рухаємося по кожному з проєктів», - додав Федоров.

Посадовець додав, що в найближчий час поступово публічно будуть озвучуватися ініціативи.

«В нас є логіка запуску цих ініціатив, тому що комплексна проблема. За чотири роки повномасштабної війни накопичилася велика кількість питань, які потрібно дуже правильно розв'язати, щоб не підірвати обороноздатність нашої країни і щоб ми отримали від цього тільки результат», - повідомив міністр.

Водночас, у цей комплексний план ще вносяться певні зміни.

«І в найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем, які довго не довго не вирішувалися, але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні», - резюмував Федоров.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров назвав три основні цілі оборонного відомства на період війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони мобілізація Михайло Федоров СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]