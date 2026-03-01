Кирило Буданов повідомив, чи має Україна власний дедлайн для досягнення миру

Кирило Буданов повідомив, що зрозумілий для нас певний календарний графік.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що країна має свій певний календарний графік для досягнення миру з Росією. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я б інакше на це дивився. Є зрозумілий для нас певний календарний графік. Він існує, умовний, скажімо так. Бо все може коливатися, залежно від розвитку подій.

Але, тим не менш, він існує. Більш менш ми в ньому зараз насправді рухаємось», - сказав керівник ОП.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні полягає не лише у поверненні окупованих територій, а передусім у збереженні життя громадян та незалежності.

