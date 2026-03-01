  1. В Україні

Кирило Буданов повідомив, чи має Україна власний дедлайн для досягнення миру

08:48, 1 березня 2026
Кирило Буданов повідомив, що зрозумілий для нас певний календарний графік.
Кирило Буданов повідомив, чи має Україна власний дедлайн для досягнення миру
Фото: GettyImages
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що країна має свій певний календарний графік для досягнення миру з Росією. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я б інакше на це дивився. Є зрозумілий для нас певний календарний графік. Він існує, умовний, скажімо так. Бо все може коливатися, залежно від розвитку подій.

Але, тим не менш, він існує. Більш менш ми в ньому зараз насправді рухаємось», - сказав керівник ОП.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні полягає не лише у поверненні окупованих територій, а передусім у збереженні життя громадян та незалежності.

