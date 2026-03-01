Виплати багатодітним сім’ям: які умови отримання 2100 грн щомісяця

Йдеться про допомогу на третю і кожну наступну дитину віком до 6 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багатодітні родини в Україні мають право на щомісячну державну соціальну допомогу на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку. Йдеться про виплату у розмірі 2100 гривень, яка не залежить від сукупного доходу сім’ї. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, посилаючись на чинне законодавство.

Хто має право на виплату

Допомога призначається за таких умов:

сім’я має статус багатодітної;

батьки отримали відповідне посвідчення;

у родині виховується третя або наступна дитина віком до 6 років.

Якщо найменшій дитині, наприклад, 5 років, родина продовжує отримувати 2100 грн ще протягом одного року — до досягнення дитиною шестирічного віку.

Чи залежить допомога від доходу

Ця виплата:

не залежить від рівня доходу сім’ї;

призначається незалежно від працевлаштування батьків;

має фіксований розмір — 2100 грн на кожну третю і наступну дитину.

Порядок надання допомоги регулюється постановою Кабінету Міністрів України №250 від 13 січня 2019 року.

Важливо для батьків

Фахівці звертають увагу: ключовою умовою є наявність офіційного статусу багатодітної родини та відповідного посвідчення. Без цих документів виплата не призначається.

Таким чином, держава гарантує фінансову підтримку сім’ям, які виховують трьох і більше дітей, незалежно від їхнього матеріального становища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.