Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії

Фото: Getty Images

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У неділю, 1 березня, через кілька годин після того, як чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель в результаті спільних ударів по його режиму, іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Хаменеї.

«Верховний лідер Ірану загинув мученицькою смертю», – повідомила державна телекомпанія IRNA.

За даними державного інформаційного агентства Fars News Agency, Хаменеї був убитий «у своєму кабінеті в будинку лідера» під час «виконання своїх обов'язків» в момент нападу рано вранці в суботу.

За даними IRNA, адмірал Алі Шамхані, ключовий радник аятоли Алі Хаменеї і секретар Ради оборони Ірану, і генерал-майор Мохаммед Пакпур, головнокомандувач елітним Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), загинули в суботу.

У відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв «найжорстокішу наступальну операцію в історії» проти американських та ізраїльських баз.

«Наймасштабніші наступальні операції в історії Збройних сил Ісламської Республіки Іран почнуться найближчим часом у напрямку окупованих територій і баз американських терористів», – попередив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

У заяві іранського уряду йдеться, що «це велике злочин ніколи не залишиться без відповіді і переверне нову сторінку в історії ісламського світу».

Тим часом, Вища рада національної безпеки країни заявила, що спільні американо-ізраїльські атаки на Іран «покладуть початок масштабному повстанню в боротьбі з гнобителями світу», а Іран і його союзники стануть «ще більш стійкими і рішучими».

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

