  В Україні

Вихід на пенсію у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році

23:59, 28 лютого 2026
В Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком.
колаж з відкритих джерел
З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності оновлені правила виходу на пенсію за віком, які передбачають зміну вимог до страхового стажу. Відтепер для призначення пенсії у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу, і це є найвищим показником серед усіх вікових категорій.

Якщо стажу недостатньо, право на пенсію надається пізніше: у 63 роки її можуть отримати особи зі стажем від 23 до 32 років, а у 65 років — ті, хто має щонайменше 15 років страхового стажу. Саме такі вимоги передбачені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та застосовуються протягом 2026 року.

Для громадян, які досягли пенсійного віку ще у 2025 році, але звертаються по призначення пенсії у 2026 році, діють інші показники. Зокрема, у 60 років необхідно мати 32 роки страхового стажу, у 63 роки — 22 роки, а у 65 років вимога залишається незмінною і становить 15 років.

Раніше ми писали, скільки отримуватимуть українці після індексації пенсій у березні. 

пенсія пенсія в Україні

