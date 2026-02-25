Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 24 лютого 2026 року ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» щодо деяких питань перевірки кандидатів на службу в поліції» (законопроект з реєстр. № 14194).

Нагадаємо, статтею 50 Закону України "Про Національну поліцію" передбачалося, що громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

Проте депутати зробили виняток із правил та звільнили певні категорії осіб від проходження перевірки рівня фізичної підготовки, у випадку, якщо вони бажають вступити на службу в поліції на посади, визначені Міністерством внутрішніх справ.

Мова йде, зокрема, про тих громадян, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної прикордонної служби України, Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, та отримали захворювання, поранення (контузію, травму або каліцтво) та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, а також заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Метою прийняття цього закону було створення належних умов для працевлаштування ветеранів війни та осіб з особливими заслугами перед державою та можливості ефективно використати їхній досвід і компетенції, набуті під час служби.

МВС тепер доведеться переглянути цілу низку своїх нормативних актів:

Наказ МВС від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2016 р. за № 260/28390; Наказ МВС від 09.02.2016 № 90 «Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 р. за № 306/28436; Наказ МВС «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України» від 15.04.2016 № 315, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 р. за № 668/28798; Наказ МВС від 17.11.2015 № 1465 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 р. за № 1445/27890; Наказ МВС від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 р. за № 50/28180.

Раніше фахівці Головного науково-експертного управління Верховної Ради критично ставилися до законопроекту № 14194 та та звертали увагу на чисельні ризики, зокрема, зниження рівня безпечності професії, складнощі правозастосування відповідних нормативних приписів, несистемного правового регулювання.

Кадрове наповнення органів Національної поліції згідно із Законом та прийнятими на його виконання підзаконними нормативно-правовими актами передбачає наявність трьох різних категорій персоналу:

1) безпосередньо поліцейські;

2) державні службовці;

3) інші працівники поліції .

При цьому ст. 50 Закону, до якої проектом пропонується вносити відповідні зміни, встановлює порядок перевірки кандидатів саме на посади поліцейських. Служба на посадах поліцейських віднесена до «державної служби особливого характеру».

Це означає, що поліцейські здійснюють специфічну діяльність, пов’язану зі значними ризиками, зокрема, для здоров’я і безпеки – як власних, так і цивільного населення. Через це вони мають особливий правовий статус: спеціальні звання, присягу, правила прийому, звільнення, атестування, спеціальні вимоги до дисципліни, віку тощо.

Задовільний стан здоров’я поліцейських є одним з ключових критеріїв, через які особу вважають придатною або непридатною до служби в поліції та відповідно, виконання складних завдань.

При цьому йдеться не тільки про безпеку власне поліцейського, але й його колег, які виконують спільні з ним завдання, та безпеку оточуючих. Задовільна фізична форма є запорукою якісного та безпечного здійснення основних професійних завдань поліції і це підтверджується закордонними науковими дослідженнями.

З огляду на зазначене повернення осіб, які були звільнені з правоохоронних органів саме за станом здоров’я, на посади поліцейських викликало у ГНЕУ певне занепокоєння.

Одночасно, запропоновані проектом зміни до Закону стосуються виключно положень ст. 50 Закону.

При цьому, інші його норми, якими регулюється порядок добору на посаду поліцейського та проходження ним служби, залишаються незмінними. В такому випадку у разі прийняття проекту можуть виникнути труднощі із застосуванням пропонованих положень на практиці. Так, наприклад, незмінними залишаються приписи ч. 3 ст. 49 Закону (у її системному взаємозв’язку з п. 7 ч. 2 ст. 61 цього Закону), виходячи зі змісту яких «незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною другою статті 61 цього Закону». Зокрема, йдеться про осіб, які мають захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції.

Також, з огляду на важливість хорошої фізичної підготовки поліцейських, перевірка її рівня відбувається не тільки під час перевірки кандидатів на посади, але й протягом всього строку служби, наприклад, в порядку чергової атестації (ст. 57 Закону) або впродовж здійснення службової підготовки (Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2016 № 50).

Таким чином, особи, яких стосується законопроект, і були звільнені від проходження перевірки рівня фізичної підготовки під час вступу на службу в поліції, все одно будуть неодноразово стикатись із законодавчими вимогами щодо регулярної її перевірки.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.