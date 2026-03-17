Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці, фото

Володимир Зеленський розпочав візит до Великої Британії із зустрічі з королем Чарльзом ІІІ.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з робочим візитом. Свою поїздку він розпочав із зустрічі з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

Глава держави подякував Великій Британії, а також особисто Його Величності та всій королівській родині за постійну підтримку та солідарність з Україною.

Нагадаємо, у Зеленського запланована також двостороння зустріч з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім – тристороння зі Стармером і генсеком НАТО Марком Рютте.

В аеропорту Лондона сьогодні Зеленського зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.