  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський прибув до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом, Стармером та Рютте

14:03, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з візитом.  Президент розпочне візит із зустрічі з Королем Чарльзом у Букінгемському палаці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Потім Президент прибуде на Даунінг-стріт, де у нього спершу буде двостороння зустріч з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім – тристороння зі Стармером і генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров.

О 16:25 за місцевим часом відбудеться виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

"Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", - розповів Зеленський.

В аеропорту Лондона Зеленського зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський Велика Британія

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]