Зеленський прибув до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом, Стармером та Рютте

Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з візитом. Президент розпочне візит із зустрічі з Королем Чарльзом у Букінгемському палаці.

Потім Президент прибуде на Даунінг-стріт, де у нього спершу буде двостороння зустріч з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім – тристороння зі Стармером і генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров.

О 16:25 за місцевим часом відбудеться виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

"Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", - розповів Зеленський.

В аеропорту Лондона Зеленського зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

