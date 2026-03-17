Зеленский прибыл в Лондон, где встретится с королем Чарльзом, Стармером и Рютте

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом. Президент начнет визит со встречи с Королем Чарльзом в Букингемском дворце.

Затем Президент прибудет на Даунинг-стрит, где у него сначала будет двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером, а затем трехсторонняя со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщил журналистам спикер главы государства Сергей Никифоров.

В 16.25 по местному времени состоится выступление президента Украины перед членами парламента Великобритании.

"Наши приоритеты четкие: больше безопасности и возможностей для Украины. Я благодарю Великобританию за помощь и партнерство в защите жизни", - рассказал Зеленский.

В аэропорту Лондона Зеленского встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

