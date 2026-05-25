Наступні 6 місяців мають стати періодом стабілізації України — Арахамія за підсумками засідання фракції

19:47, 25 травня 2026
Під час зустрічі фракції «Слуга народу» за участю Президента Володимира Зеленського обговорювали ситуацію на фронті, економічні виклики, підтримку армії, роботу державних інституцій, міжнародну підтримку України та подальший рух країни до миру і Євросоюзу.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу», під час якої обговорювали ситуацію на фронті, економічні виклики та ключові завдання держави на найближчі місяці. Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія.

У зустрічі також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що учасники засідання дійшли висновку, що наступні шість місяців мають стати періодом максимальної концентрації зусиль та стабілізації роботи країни. Серед головних пріоритетів влади він назвав підтримку армії, забезпечення стабільної роботи державних інституцій, своєчасні соціальні виплати, функціонування енергетики, економіки та органів місцевого самоврядування.

Також під час зустрічі обговорили подальші кроки України на шляху до вступу в Європейський Союз та дипломатичний напрямок. Наголошується, що Україна потребує реального просування до миру, посилення міжнародної підтримки та тиску на РФ. 

Крім того, голова фракції наголосив на важливості єдності всередині країни та відповідальної роботи всіх гілок влади. За його словами, зараз не час для внутрішніх конфліктів і політичних протистоянь, а для рішень, необхідних для зміцнення держави та наближення справедливого миру.

