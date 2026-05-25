  1. В Україні

За кров, еротику і нецензурну лексику на ТБ хочуть ввести кримінальну відповідальність

18:41, 25 травня 2026
В Україні закликають заборонити кров, еротику і нецензурну лексику на телебаченні до 23:00.
В Україні закликають запровадити кримінальну відповідальність за показ сцен насильства та еротики на ТБ у денний час. 

На сайті електронних петицій зареєстрували звернення із закликом запровадити кримінальну відповідальність та обмеження на трансляцію сцен насильства, еротики й контенту, який, на думку автора, суперечить моральним засадам українського суспільства, у денний час — до 23:00.

Автор петиції наголошує, що сучасне телебачення та кіно містять значну кількість сцен убивств, крові, насильства та сексуального характеру, які можуть переглядати діти та підлітки.

Окремо у зверненні згадується про гумористичні шоу, де, за словами автора, використовують нецензурну лексику та еротичні сцени у час, коли телевізор можуть дивитися неповнолітні.

У петиції зазначається, що раніше подібний контент демонстрували переважно після 23:00, а також супроводжували віковими позначками «18+» і спеціальними попереджувальними символами.

Автор звернення вважає, що держава має посилити захист дітей від контенту, який може негативно впливати на психіку та моральне виховання молоді.

Нагадаємо, що в Україні збираються декриміналізувати зйомку і поширення "кіно для дорослих". 

