Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання 18-річного агента РФ, який коригував удари по Києву під час атаки 24 травня

18:37, 25 травня 2026
Руслан Кравченко розповів про затримання у Києві 18-річного уродженця Черкащини, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ударів РФ під час масованої атаки на столицю 24 травня.
фото: прокуратура
У Києві правоохоронці затримали 18-річного уродженця Черкаської області, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ударів РФ під час масованої атаки на столицю 24 травня. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, хлопець фіксував наслідки ракетних і дронових ударів, передавав російським кураторам інформацію про влучання та допомагав коригувати подальші атаки.

Його затримали поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони у Києві. У телефоні правоохоронці виявили листування з представниками РФ, геолокації, а також фото і відео наслідків обстрілів.

Слідство встановило, що у середині травня підозрюваний шукав підробіток через Telegram. Спочатку він виконував нібито звичайні завдання — фотографував товари у магазинах конкурентів. Згодом отримав «тестове» завдання — знімати місцевість та позначати на картах пересування військової техніки у передмісті Києва.

24 травня, у день масованої атаки на столицю, куратори передали йому конкретні адреси для фіксації наслідків ударів, зазначив Генпрокурор. 

За словами Кравченка, представники російських спецслужб у режимі реального часу координували дії юнака, контролювали його пересування через геолокацію та вимагали фото з різних ракурсів.

18-річному фігуранту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

