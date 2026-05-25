Тривожність і депресія б’ють рекорди – психічні розлади майже подвоїлися за три десятиліття

Кількість людей, які живуть із психічними розладами, за останні 30 років зросла на 95% і у 2023 році досягла близько 1,2 млрд. Найбільше збільшення зафіксовано для тривожних і депресивних розладів. Такі дані наведено в новому аналізі Global Burden of Disease Study 2023, опублікованому в журналі The Lancet, повідомляє Euronews.

Згідно з дослідженням, кількість людей із психічними розладами у світі майже подвоїлася з 1990 року. Основними чинниками такого зростання стали різке поширення тривожних та депресивних розладів.

За даними аналізу, кількість випадків великого депресивного розладу за цей період збільшилася на 131%, а тривожних розладів — на 158%. Саме вони залишаються двома найпоширенішими психічними захворюваннями у світі.

Автори дослідження наголошують, що реагування на потреби населення у сфері психічного здоров’я, особливо найбільш уразливих груп, є необхідністю. У звіті психічні розлади описуються як поширені захворювання, які спричиняють значні страждання та довготривалу втрату здоров’я.

Крім особистих наслідків, психічні захворювання впливають на сім’ї, роботодавців і держави через зниження продуктивності праці, скорочення участі людей у ринку праці та збільшення навантаження на системи соціального захисту й охорони здоров’я.

Найбільше випадків серед жінок і підлітків

Дослідники зазначають, що тягар психічних розладів розподіляється нерівномірно. Серед жінок у 2023 році зафіксовано 620 млн випадків психічних розладів, серед чоловіків — 552 млн.

У звіті вказується, що жінки частіше стикаються з низькою самооцінкою, незадоволенням власним тілом, домашнім та сексуальним насильством. Також на різницю можуть впливати біологічні зміни, особливо під час вагітності та після пологів, кар’єрне навантаження та гендерна нерівність.

Найпоширенішими психічними розладами серед жінок залишаються депресія та тривожність. Крім того, у них частіше діагностують персистуючий депресивний розлад, біполярний розлад, нервову анорексію та булімію.

Серед чоловіків частіше трапляються нейророзвиткові та поведінкові розлади, зокрема синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), розлади поведінки та аутизм.

Найбільший рівень психічних розладів у світі зафіксовано серед підлітків віком від 15 до 19 років. На думку авторів дослідження, це свідчить про необхідність ранньої профілактики та цілеспрямованої підтримки молоді.

Які фактори впливають на психічне здоров’я

Серед основних факторів ризику дослідники назвали сексуальне насильство в дитячому віці, насильство з боку партнера та булінг. Вони пов’язані з розвитком шизофренії, депресії, біполярного розладу, тривожних розладів, розладів поведінки та нервової булімії.

Водночас автори зазначають, що ці фактори не можуть повністю пояснити зростання кількості випадків. За їхніми даними, рівень захворюваності протягом років залишався відносно стабільним і у 2023 році становив лише 18% від загальної кількості років життя, скоригованих з урахуванням інвалідності (DALY), пов’язаних із психічними розладами.

Науковці вважають, що стан психічного здоров’я формується під впливом складного поєднання причин, серед яких генетика, біологічні особливості, бідність, зростання соціальної нерівності, а також глобальні кризи — війни, пандемії, стихійні лиха та зміни клімату.

У дослідженні підкреслюється, що психічні розлади вже давно належать до основних причин інвалідності у світі, а їхній загальний тягар продовжує зростати. Водночас розвиток систем психічного здоров’я не встигає за збільшенням потреб населення.

