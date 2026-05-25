  В Україні

Temu та AliExpress можуть почати автоматично стягувати з українців 20% податку під час замовлення

17:00, 25 травня 2026
Податок на імпортні посилки можуть додавати до вартості замовлення ще на етапі покупки.
Маркетплейси Temu та AliExpress можуть почати автоматично стягувати 20% ПДВ з покупців в Україні під час оформлення замовлення. Такий механізм передбачають оновлені законопроєкти №15112-д та №12360 щодо оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро.

В «Укрпошті» зазначають, що документи передбачають два варіанти сплати ПДВ.

Як працюватиме новий механізм оподаткування посилок

У першому випадку податок сплачуватиметься безпосередньо під час покупки на маркетплейсі. У компанії пояснили, що великі міжнародні платформи, які вже інвестували в український ринок, навряд чи відмовляться від роботи в Україні та зможуть технічно доопрацювати свої ІТ-системи для автоматичного нарахування ПДВ.

Після цього маркетплейс передаватиме кошти операторам доставки, які вже сплачуватимуть їх до бюджету. Зараз доставку товарів Temu в Україну здійснюють одразу кілька компаній, серед яких «Укрпошта», «Нова пошта» та Meest Express.

Другий варіант передбачає сплату ПДВ безпосередньо одержувачем через поштового оператора. Такий механізм може застосовуватися для менших продавців, які не інвестуватимуть у технічну інтеграцію з українською системою оподаткування.

У цьому випадку продавці мають передавати операторам інформацію про переміщення посилок, а оператори зможуть зв’язатися з покупцем ще до прибуття відправлення в Україну та організувати оплату податку. Після цього кошти перераховуватимуться до держбюджету.

В Україні хочуть автоматизувати обробку імпортних посилок

В «Укрпошті» також пояснили, що для адміністрування ПДВ використовуватиметься UCR — унікальний код посилки. Це має допомогти працювати з консолідованими відправленнями, коли маркетплейси об’єднують кілька замовлень в одну посилку для економії на логістиці.

У компанії навели статистику: якщо у 2021 році перевезли близько 4 млн кг міжнародних відправлень, то минулого року — вже 12 млн кг, хоча кількість самих посилок суттєво не зросла.

У Держмитслужбі заявили, що митниця готова з нового року обробляти всі посилки в автоматичному режимі у разі ухвалення законопроєкту.

Представники бізнесу своєю чергою закликають якнайшвидше ухвалити документ. Вони вважають, що чинна система створює нерівні умови для українських виробників та стимулює компанії переносити склади електронної комерції за кордон, зокрема через ризики повітряних атак в Україні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів №15112-Д та №12360.

Документи передбачають, що в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС Україна покладе обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси, а також запровадить автоматичний обмін інформацією про продажі товарів через онлайн-платформи.

