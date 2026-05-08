З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 травня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів № 15112-Д та № 12360, які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. В межах синхронізації з ЄС, Україна покладає обов’язок адміністрування ПДВ на закордонні маркетплейси та впроваджує автоматичний обмін інформацією про продажі.

Законопроєкт 15112-Д вводить до Податкового кодексу поняття «особи, яка здійснює діяльність згідно з правилами дистанційного продажу товарів». До них відносяться підприємства електронного інтерфейсу, тобто маркетплейси типу Amazon, eBay, Etsy, та посередники таких підприємств.

Ці суб’єкти стають ключовими ланками в ланцюгу оподаткування. Нерезиденти — оператори інтерфейсів зобов’язані вести детальні облікові записи дистанційних продажів відповідно до Митного кодексу.

Планується також запровадження нового підходу до оподаткування імпортованих товарів, придбаних через електронні торгові платформи. Зокрема, ПДВ буде застосовуватися до всіх таких товарів із нульового порогу вартості, тоді як раніше неоподатковуваний ліміт становив 150 євро.

Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ пропонується покласти на маркетплейси, а не на кінцевого покупця. У випадку, якщо платформа є нерезидентом, вона має призначити уповноваженого представника в Україні для взаємодії з податковими органами.

Для споживачів процес придбання товарів фактично не зміниться: ПДВ у розмірі 20% буде автоматично включатися у вартість товару на платформі, а порядок отримання посилок залишиться без змін.

Водночас зберігаються некомерційні винятки: посилки від фізичних осіб фізичним особам вартістю до 45 євро не підлягатимуть оподаткуванню, за умови їх некомерційного характеру та відсутності заборонених до пересилання товарів.

Законопроєкт № 12360 доповнено необхідним митним інструментарієм, а саме порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій та правилами декларування. Також передбачено перехідний період: протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Автоматичний обмін даними

Паралельно з податковими новелами, Україна готується до впровадження стандартів DAC7 та DPI, що пропонуються проєктом № 15111-д. Це означає автоматичний обмін інформацією про продавців на цифрових платформах.

ФОПи та фізичні особи без реєстрації, які продають через Etsy, eBay та європейські філії Amazon тепер під прицілом. Європейські платформи зобов’язані збирати дані про продавців-резидентів третіх країн, включаючи Україну, та передавати їх своїм податковим органам, які, у свою чергу, пересилатимуть їх до ДПС України.

Etsy (Ірландія) та eBay (Німеччина) як резиденти ЄС підпадають під Директиву DAC7 і передаватимуть дані про українських продавців автоматично.

Хоча основна платформа Amazon.com працює через систему FATCA і орієнтована на активи громадян США, європейські підрозділи американських гігантів підпадають під Директиву ЄС DAC7 її європейські підрозділи Amazon.de та Amazon.fr, що зареєстровані в ЄС також зобов'язані ділитися даними про українських резидентів.

Впровадження поняття «підприємства електронного інтерфейсу» та механізмів автоматичного обміну даними DAC7 робить приховування доходів від продажів на закордонних маркетплейсах практично неможливим.

Зареєстровані підприємці можуть впевнено використовувати Etsy та подібні платформи, посилаючись на лист Мінфіну від 27.04.2026 щодо законності утримання комісій. Проте, незареєстрованим продавцям час легалізувати діяльність, оскільки автоматичний обмін даними з ЄС зробить інформацію про доходи доступною для ДПС уже найближчим часом. А покупцям варто бути готовими до того, що ПДВ на товари до 150 євро буде адмініструватися безпосередньо маркетплейсом, що вплине на фінальну ціну товару при оформленні замовлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.