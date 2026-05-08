С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

6 мая профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360, которые изменяют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Законопроект 15112-Д вводит в Налоговый кодекс понятие «лица, осуществляющего деятельность согласно правилам дистанционной продажи товаров». К ним относятся предприятия электронного интерфейса, то есть маркетплейсы типа Amazon, eBay, Etsy, и посредники таких предприятий.

Эти субъекты становятся ключевыми звеньями в цепи налогообложения. Нерезиденты — операторы интерфейсов обязаны вести детальные учетные записи дистанционных продаж в соответствии с Таможенным кодексом.

Планируется также введение нового подхода к налогообложению импортируемых товаров, приобретенных через электронные торговые платформы. В частности, НДС будет применяться ко всем таким товарам с нулевого порога стоимости, тогда как ранее необлагаемый лимит составлял 150 евро.

Ответственность за начисление и уплату НДС предлагается возложить на маркетплейсы, а не на конечного покупателя. В случае, если платформа является нерезидентом, она должна назначить уполномоченного представителя в Украине для взаимодействия с налоговыми органами.

Для потребителей процесс приобретения товаров фактически не изменится: НДС в размере 20% будет автоматически включаться в стоимость товара на платформе, а порядок получения посылок останется без изменений.

В то же время сохраняются некоммерческие исключения: посылки от физических лиц физическим лицам стоимостью до 45 евро не будут подлежать налогообложению при условии их некоммерческого характера и отсутствия запрещенных к пересылке товаров.

Законопроект № 12360 дополнен необходимым таможенным инструментарием, а именно порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Автоматический обмен данными

Параллельно с налоговыми новеллами, Украина готовится к внедрению стандартов DAC7 и DPI, предлагаемых проектом № 15111-д. Это означает автоматический обмен информацией о продавцах на цифровых платформах.

ФЛП и физические лица без регистрации, продающие через Etsy, eBay и европейские филиалы Amazon, теперь под прицелом. Европейские платформы обязаны собирать данные о продавцах-резидентах третьих стран, включая Украину, и передавать их своим налоговым органам, которые, в свою очередь, будут пересылать их в ГНС Украины.

Etsy (Ирландия) и eBay (Германия) как резиденты ЕС подпадают под Директиву DAC7 и будут передавать данные об украинских продавцах автоматически.

Хотя основная платформа Amazon.com работает через систему FATCA и ориентирована на активы граждан США, европейские подразделения американских гигантов подпадают под Директиву ЕС DAC7; ее европейские подразделения Amazon.de и Amazon.fr, зарегистрированные в ЕС, также обязаны делиться данными об украинских резидентах.

Внедрение понятия «предприятия электронного интерфейса» и механизмов автоматического обмена данными DAC7 делает сокрытие доходов от продаж на зарубежных маркетплейсах практически невозможным.

Незарегистрированным продавцам пора легализовать деятельность, так как автоматический обмен данными с ЕС сделает информацию о доходах доступной для ГНС уже в ближайшее время. А покупателям стоит быть готовыми к тому, что НДС на товары до 150 евро будет администрироваться непосредственно маркетплейсом, что повлияет на финальную цену товара при оформлении заказа.

