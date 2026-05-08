  1. Публикации
  2. / В Украине

С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

08:00, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если ранее товары до 150 евро не облагались налогом НДС, то теперь налог 20% будут включать автоматически начиная с 0 евро.
С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

6 мая профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360, которые изменяют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект 15112-Д вводит в Налоговый кодекс понятие «лица, осуществляющего деятельность согласно правилам дистанционной продажи товаров». К ним относятся предприятия электронного интерфейса, то есть маркетплейсы типа Amazon, eBay, Etsy, и посредники таких предприятий.

Эти субъекты становятся ключевыми звеньями в цепи налогообложения. Нерезиденты — операторы интерфейсов обязаны вести детальные учетные записи дистанционных продаж в соответствии с Таможенным кодексом.

Планируется также введение нового подхода к налогообложению импортируемых товаров, приобретенных через электронные торговые платформы. В частности, НДС будет применяться ко всем таким товарам с нулевого порога стоимости, тогда как ранее необлагаемый лимит составлял 150 евро.

Ответственность за начисление и уплату НДС предлагается возложить на маркетплейсы, а не на конечного покупателя. В случае, если платформа является нерезидентом, она должна назначить уполномоченного представителя в Украине для взаимодействия с налоговыми органами.

Для потребителей процесс приобретения товаров фактически не изменится: НДС в размере 20% будет автоматически включаться в стоимость товара на платформе, а порядок получения посылок останется без изменений.

В то же время сохраняются некоммерческие исключения: посылки от физических лиц физическим лицам стоимостью до 45 евро не будут подлежать налогообложению при условии их некоммерческого характера и отсутствия запрещенных к пересылке товаров.

Законопроект № 12360 дополнен необходимым таможенным инструментарием, а именно порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Автоматический обмен данными

Параллельно с налоговыми новеллами, Украина готовится к внедрению стандартов DAC7 и DPI, предлагаемых проектом № 15111-д. Это означает автоматический обмен информацией о продавцах на цифровых платформах.

ФЛП и физические лица без регистрации, продающие через Etsy, eBay и европейские филиалы Amazon, теперь под прицелом. Европейские платформы обязаны собирать данные о продавцах-резидентах третьих стран, включая Украину, и передавать их своим налоговым органам, которые, в свою очередь, будут пересылать их в ГНС Украины.

Etsy (Ирландия) и eBay (Германия) как резиденты ЕС подпадают под Директиву DAC7 и будут передавать данные об украинских продавцах автоматически.

Хотя основная платформа Amazon.com работает через систему FATCA и ориентирована на активы граждан США, европейские подразделения американских гигантов подпадают под Директиву ЕС DAC7; ее европейские подразделения Amazon.de и Amazon.fr, зарегистрированные в ЕС, также обязаны делиться данными об украинских резидентах.

Внедрение понятия «предприятия электронного интерфейса» и механизмов автоматического обмена данными DAC7 делает сокрытие доходов от продаж на зарубежных маркетплейсах практически невозможным.

Незарегистрированным продавцам пора легализовать деятельность, так как автоматический обмен данными с ЕС сделает информацию о доходах доступной для ГНС уже в ближайшее время. А покупателям стоит быть готовыми к тому, что НДС на товары до 150 евро будет администрироваться непосредственно маркетплейсом, что повлияет на финальную цену товара при оформлении заказа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд в Киеве подтвердил законность штрафа 4,8 млн грн для спортивного медиа за рекламу нелегальных букмекеров

Суд подтвердил законность штрафа «ПлейСити» в размере 4,8 млн грн за публикацию материалов о букмекерских сервисах, признав онлайн-мониторинг рекламы отдельной формой контроля.

С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

Если ранее товары до 150 евро не облагались налогом НДС, то теперь налог 20% будут включать автоматически начиная с 0 евро.

После 14 лет ребенок самостоятельно определяет место проживания — позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что при определении места проживания ребенка приоритет имеют его наилучшие интересы и стабильная среда.

Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]