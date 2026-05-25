Рада суддів погодила зміни до АСДС та класифікатора справ: що зміниться для судів

Рада суддів України підтримала низку змін, які стосуються змін до автоматизованої системи документообігу суду та оновлення класифікатора спеціалізацій суддів і категорій справ.

Одним із ключових рішень стало погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ. Цей документ є ключовим для ведення внутрішнього документообігу, точного формування судової статистики та систематизації судової практики в державі.

Під час оновлення класифікатора ДСА врахувала пропозиції Верховного Суду, окружних адміністративних судів та Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема:

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду – з Класифікатора вилучено позиції з обліку адміністративних справ (зокрема, щодо проведення очищення влади (люстрації) та соціального захисту дітей війни);

Кіровоградського окружного адміністративного суду, яка грунтується на частині другій статті 289-2 Кодексу адміністративного судочинства України (адміністративна справа з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України розглядається судом протягом 48 годин з дня подання відповідної позовної заяви, тому доцільно виокремлення таких справ в АСДС задля їхнього чіткого моніторингу та оперативного авторозподілу);

Міністерства внутрішніх справ України щодо можливості виокремленого обліку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (поки що в Класифікаторі облік здійснюється одним рядком – про визнання фізичної особи безвісти відсутньою або оголошення померлою).

Окремий блок змін стосувався Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС). Йдеться про врегулювання порядку офіційного оприлюднення оголошень у господарських справах на вебпорталі судової влади.

Зміни розроблені на звернення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та регламентують чіткий порядок офіційного оприлюднення на вебпорталі судової влади оголошень у господарських процесах.

Зокрема, це стосується:

відкриття провадження у справі та відкладення розгляду справи або оголошення перерви в засіданні у справах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою;

відкриття провадження у справі та відкладення розгляду справи або оголошення перерви в засіданні у справах про визнання торговельної марки (знака для товарів і послуг) добре відомою;

відкриття процедури превентивної реструктуризації;

затвердження плану превентивної реструктуризації;

відкриття провадження у справі боржника;

введення процедури санації; визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника;

визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника;

виклику в суд відповідача, третьої особи, свідка, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме або знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі проведення антитерористичної операції;

іншої інформації щодо офіційного оприлюднення оголошень у справах у випадках, визначених законодавством.

У ДСА зазначили, що після погодження змін уже направили доручення державному підприємству «Інформаційні судові системи» для впровадження технічних змін у підсистемі АСДС.

