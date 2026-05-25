Кабмін не може зменшувати військові пенсії: що вирішив Верховний Суд у справі про урядові коефіцієнти

15:23, 25 травня 2026
У колишнього співробітника СБУ нарахована пенсія становила понад 46 тисяч грн, а після застосування урядових коефіцієнтів виплата зменшилася на 16 тисяч.
Верховний Суд 20 травня ухвалив резонансне рішення у справі №320/2229/25, яке може мати значний вплив на тисячі військових пенсіонерів та інших отримувачів спеціальних пенсій.

Суд висловився щодо застосування урядових коефіцієнтів, які у 2025 році фактично зменшували виплату пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Про це повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

На початку 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову від 3.01.2025 № 1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», якою запровадив механізм обмеження виплати так званих «високих» спеціальних пенсій.

Якщо розмір пенсії перевищував 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, до суми перевищення застосовувалися понижуючі коефіцієнти від 0,5 до 0,1.

На практиці це означало реальне скорочення виплат.

У позивача — колишнього співробітника СБУ — нарахована пенсія становила понад 46 тис. грн. Після застосування урядових коефіцієнтів фактична виплата зменшилася до близько 29,7 тис. грн. Таким чином, щомісячно пенсіонер втрачав понад 16 тисяч гривень.

Верховний Суд дійшов висновку, що Кабмін не має права змінювати умови пенсійного забезпечення військових пенсіонерів шляхом прийняття постанов. Суд наголосив, що Закон України №2262-ХІІ прямо передбачає: зміна умов і норм такого пенсійного забезпечення можлива виключно шляхом внесення змін до самого закону.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на важливу проблему колізії законодавства.

Кабмін обґрунтовував свої дії статтею 46 Закону про Державний бюджет на 2025 рік, яка дозволила застосовувати відповідні коефіцієнти.

Однак Суд нагадав усталену позицію Конституційного Суду України:

  • закон про Державний бюджет не може змінювати інші закони;
  • не може звужувати права, встановлені спеціальними законами;
  • не має вищої юридичної сили порівняно з іншими законами.

У цьому випадку спеціальним законом є Закон №2262-ХІІ, а тому саме його норми мають пріоритет.

Фактично Верховний Суд застосував класичний принцип права: спеціальний закон має перевагу над загальним (lex specialis derogat generali).

Одним із ключових аргументів Кабінету Міністрів була необхідність економії бюджетних коштів під час воєнного стану.

Однак Верховний Суд зазначив:

  • право на соціальний захист гарантоване статтею 46 Конституції України;
  • Указ Президента про введення воєнного стану не передбачав обмеження цього права;
  • навіть якщо певні соціальні права можуть бути тимчасово обмежені, таке обмеження повинно встановлюватися законом, а не постановою уряду.

Окрім того, Верховний Суд підтримав висновки попередніх інстанцій не лише щодо змісту постанови, а й щодо процедури її прийняття.

ВС зазначив, що проєкт документа не направлявся профспілкам та об’єднанням роботодавців, не проводилися консультації з громадськістю та не було забезпечено належного громадського обговорення.

Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій.

